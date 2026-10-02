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Бензопила Champion 256-18 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Champion 256-18

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 1
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 2
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 3
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 4
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 5
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 6
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 7
  • Бензопила Champion 256-18 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
8 440 руб.  13 250 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Champion 256-18
8 440 руб. -36%
13 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
48х30х26
Вес, кг.
5.6

Описание товара Бензопила Champion 256-18

Бензопила Champion 256-18 укомплектована 45-сантиметровой шиной и цепью. Подходит для валки деревьев. Имеет мощный мотор, который запускается с ручного стартера. Предусмотрен механический тормоз цепи для безопасности пользователя. Благодаря ручному насосу для подкачки топлива не возникнет трудностей при запуске инструмента после длительного перерыва. Пила оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 256-18




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Champion 256-18 укомплектована 45-сантиметровой шиной и цепью. Подходит для валки деревьев. Имеет мощный мотор, который запускается с ручного стартера. Предусмотрен механический тормоз цепи для безопасности пользователя. Благодаря ручному насосу для подкачки топлива не возникнет трудностей при запуске инструмента после длительного перерыва. Пила оснащена регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 256-18 - стоимость товара 8440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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