Бензопила Huter BS-45М
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35618
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х32х26
Вес, кг.
6.95
Описание товара Бензопила Huter BS-45М
бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 40 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 180 руб. 12 458 руб.2545 руб. в СплитБензопила Fubag FPS 56 38707
-
В наличииЦена 10 830 руб. 17 810 руб.2708 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-370 35П
-
В наличииЦена 11 480 руб. 13 250 руб.2870 руб. в СплитБензопила Champion 256-18
-
В наличии БесплатноЦена 13 910 руб. 18 663 руб.3478 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-400 40П
-
В наличии БесплатноЦена 15 190 руб. 20 300 руб.3798 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-450 40П
-
В наличииЦена 15 240 руб.3810 руб. в СплитПила цепная бесщеточная ЗУБР С1-18, 36 В, 35 см шина, 2х18 В АКБ...
-
В наличии БесплатноЦена 16 010 руб. 21 600 руб.4003 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП
-
В наличииЦена 16 850 руб. 22 425 руб.4213 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
бензопила, мощность 1700 Вт, длина шины 40 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 7 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Цена-качество
Ремонтопригодность
Доступность расходников
Неприхотливость
Удобство в эксплуатации
Недостатки:
Вес (компенсация мощностью)
Качество пластика (придрался)
Неудобное расположение болта натяжки цепи (опять придрался)
Был недосмазан стартер (при первом запуске закусило. Разобрал-смазал-собрал)
Комментарий:
Долго выбирал модель. Остановился на этой. Имею бензотриммер этого бренда: отработал уже восемь сезонов на участке 25 соток.
После сборки из коробки и промазки всех узлов запустилась с со второй попытки (см. недостатки) Не понимаю, какие у людей возникают проблемы с запуском, о которых читал, выбирая пилу. Кромсает весьма недурно. Может потягаться с аналогами за 10-14 тысяч рублей. Проверено. Просто достаточно иметь прямые руки в плане содержания и эксплуатации.
Если выбирать из соображений непрофессионального использования в хозяйстве и не платить за известный бренд, то советую эту машинку
Бензопила Huter BS-45М - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-45М
Достоинства:
Цена-качество
Ремонтопригодность
Доступность расходников
Неприхотливость
Удобство в эксплуатации
Недостатки:
Вес (компенсация мощностью)
Качество пластика (придрался)
Неудобное расположение болта натяжки цепи (опять придрался)
Был недосмазан стартер (при первом запуске закусило. Разобрал-смазал-собрал)
Комментарий:
Долго выбирал модель. Остановился на этой. Имею бензотриммер этого бренда: отработал уже восемь сезонов на участке 25 соток.
После сборки из коробки и промазки всех узлов запустилась с со второй попытки (см. недостатки) Не понимаю, какие у людей возникают проблемы с запуском, о которых читал, выбирая пилу. Кромсает весьма недурно. Может потягаться с аналогами за 10-14 тысяч рублей. Проверено. Просто достаточно иметь прямые руки в плане содержания и эксплуатации.
Если выбирать из соображений непрофессионального использования в хозяйстве и не платить за известный бренд, то советую эту машинку