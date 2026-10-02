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Бензопила Champion 125T-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Champion 125T-10

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Бензопила Champion 125T-10 - фото 8
Бензопила Champion 125T-10 - фото 9
Бензопила Champion 125T-10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 1
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 2
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 3
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 4
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 5
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 6
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 7
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 8
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 9
  • Бензопила Champion 125T-10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
6 720 руб.  9 938 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264924
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Champion 125T-10
6 720 руб. -32%
9 938 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
32х25х25
Вес, кг.
4.8

Описание товара Бензопила Champion 125T-10

Бензопила CHAMPION 125T 10 125T-10 служит для распила древесины, валки и раскряжевки деревьев, спиливания ветвей. Для повышения безопасности в данной модели предусмотрены цепной тормоз для мгновенной остановки цепи при отскоке, который также является щитком для зашиты руки оператора, также уловитель цепи, исключающий травмы при её обрыве. Удобство эксплуатации обеспечено небольшим весом инструмента для комфортной продолжительной работы и автоматической смазкой цепи для простого обслуживания. Высокая эффективность достигается благодаря мощному бензиновому двигателю.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 125T-10




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила CHAMPION 125T 10 125T-10 служит для распила древесины, валки и раскряжевки деревьев, спиливания ветвей. Для повышения безопасности в данной модели предусмотрены цепной тормоз для мгновенной остановки цепи при отскоке, который также является щитком для зашиты руки оператора, также уловитель цепи, исключающий травмы при её обрыве. Удобство эксплуатации обеспечено небольшим весом инструмента для комфортной продолжительной работы и автоматической смазкой цепи для простого обслуживания. Высокая эффективность достигается благодаря мощному бензиновому двигателю.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Champion 125T-10 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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