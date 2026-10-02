Бензопила Champion 237-16
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%6 810 руб. 10 978 руб.
В наличии
Код товара: 201956
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 810 руб. -38%
10 978 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
4.8
Описание товара Бензопила Champion 237-16
Бензопила CHAMPION 237 16 237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, распиливания заготовок из древесины. Для удобства эксплуатации данной модели предусмотрены: блокировка курка газа для продолжительной работы, облегченный запуск для быстрого старта, обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра для стабильной работы. За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила CHAMPION 237 16 237-16 используется при валке деревьев, обрезке ветвей, распиливания заготовок из древесины. Для удобства эксплуатации данной модели предусмотрены: блокировка курка газа для продолжительной работы, облегченный запуск для быстрого старта, обогрев карбюратора и камеры воздушного фильтра для стабильной работы. За повышение безопасности отвечают уловитель и тормоз цепи, снижающие вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Мощный двигатель обеспечивает быстрое выполнение поставленных задач за счет высоких оборотов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила Champion 237-16 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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