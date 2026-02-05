Бензопила Champion 241-16
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%7 440 руб. 17 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201958
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х30х25
Вес, кг.
6.66
Описание товара Бензопила Champion 241-16
Бензопила Champion 241-16-3/8-1,3-56 S4116 отличается удобством в обращении и мобильностью. Имеет тормоз цепи, который моментально срабатывает при отскоке и нажатии на передний щиток. Двухтактный мотор охлаждается через наружные ребра потоком воздуха. Запуск облегчен благодаря системе Легкий старт.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Champion 241-16-3/8-1,3-56 S4116 отличается удобством в обращении и мобильностью. Имеет тормоз цепи, который моментально срабатывает при отскоке и нажатии на передний щиток. Двухтактный мотор охлаждается через наружные ребра потоком воздуха. Запуск облегчен благодаря системе Легкий старт.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила за свои деньги запустилась почти сразу еилит отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро упакована в коробку все подарки в наличии завелась со 2 рывка дальше ещё не проверял посмотрим как себя на работе покажет отзыв дополню после эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Пила отличная работает не глохнет ,мощная заводиться со второго раза ,баланы берёзу и т.д пилит достойно ,спина не устаёт не надо давить сама прёт !!!
Достоинства:
Комментарий:
пришла в срок, запакована,все в комплекте, внутри все в западных пакетах(шина,цепь), ничего не вскрывались. . на ПВЗ внешни осмотрели, забрали. дома муж собрал, завел, завелась в принцепи раза с третьего , масло на цепь подаёт. брали для домашнего использования, опелить деревья , ну и так по необходимости. брали за 8400р. надеемся прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
В общем хорошая пила, но гвоздей не любит, даже продвинутая цепь тянется и начинает вести, обслуживания более-менее удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка хорошая, все работает, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
пришёл товар вовремя, все в комплекте, ещё не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Внешне пришло всё отлично, в работе ещё не пробовал, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Бензопилу просил купить отчим. Он вроде не жаловался.
Достоинства:
Комментарий:
Бензопила пришла в целости и сохранности, комплект полный. Очень надежный продавец, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
завелась сразу без проблем и сразу напилил около 2 кубов березовых поленьев очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила. Приехала в целой коробке обернутая чёрной плёнкой. Комплектаци полная. Завелась как по инструкции - первый раз заглохла, убрали подсос и завелась со второго рывка троса. Обкатку согласно инструкции не проводили, эксплуатировали в щедящем режиме с перерывами между пилами. Пила в работе показала себя с хорошей стороны, пилит 25-30 сантиметровые бревна сруба без особых проблем. Отработали ей уже неделю. Из недостатков могу отметить только быстро заканчивающийся бензин, бак около 300 мл, но это уже придирки) До этого заказывал более мощную пилу другого производителя (серо-красного цвета, на фу начинается и на \"баг\" заканчивается) она с коробки даже не заводилась, поэтому было решение взять Чемпиона и он полностью оправдывает своё название. Даже в инструкции написано как настраивать карбюратор и валить деревья, точить цепь. У конкурентов была тоненькая книжечка, где было написано только как (не) заводить их пилу)
Достоинства:
Комментарий:
пришла как в описании, запустилась сразу, первое время цепь надо по чаще подтягивать
Достоинства:
Комментарий:
Бензопила была совершенно не отрегулирована на обороты холостого хода и на мощность. Хорошо сам умею это делать, После регулировки завелась и работает.
Достоинства:
Комментарий:
преобретала мужу на СВО , ребята говорят ,,зверь,, спасибо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Древесный ствол средней и малой толщины распиливает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила. завелась сразу.Но маленька тежеловата паказалась.
Достоинства:
Комментарий:
Пила эта берем 2 раз. Тяжелые условия эксплуатации, граница. Показала себя хорошо. Шины и цепи запасные тоже берем тут же. Главное, что подлежит ремонту, если совсем заездили
Достоинства:
Комментарий:
пришла хорошо упакована,комплектация в соответствии с оптсанием. еще не тестили.
Достоинства:
Комментарий:
пила отличная, собрал быстро, все отрегулировано, пилит супер, запустилась с первого раза.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила, качество сборки хорошее. муж доволен
Бензопила Champion 241-16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бензопила Champion 241-16
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила за свои деньги запустилась почти сразу еилит отлично
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро упакована в коробку все подарки в наличии завелась со 2 рывка дальше ещё не проверял посмотрим как себя на работе покажет отзыв дополню после эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Пила отличная работает не глохнет ,мощная заводиться со второго раза ,баланы берёзу и т.д пилит достойно ,спина не устаёт не надо давить сама прёт !!!
Достоинства:
Комментарий:
пришла в срок, запакована,все в комплекте, внутри все в западных пакетах(шина,цепь), ничего не вскрывались. . на ПВЗ внешни осмотрели, забрали. дома муж собрал, завел, завелась в принцепи раза с третьего , масло на цепь подаёт. брали для домашнего использования, опелить деревья , ну и так по необходимости. брали за 8400р. надеемся прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
В общем хорошая пила, но гвоздей не любит, даже продвинутая цепь тянется и начинает вести, обслуживания более-менее удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка хорошая, все работает, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
пришёл товар вовремя, все в комплекте, ещё не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Внешне пришло всё отлично, в работе ещё не пробовал, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Бензопилу просил купить отчим. Он вроде не жаловался.
Достоинства:
Комментарий:
Бензопила пришла в целости и сохранности, комплект полный. Очень надежный продавец, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
завелась сразу без проблем и сразу напилил около 2 кубов березовых поленьев очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила. Приехала в целой коробке обернутая чёрной плёнкой. Комплектаци полная. Завелась как по инструкции - первый раз заглохла, убрали подсос и завелась со второго рывка троса. Обкатку согласно инструкции не проводили, эксплуатировали в щедящем режиме с перерывами между пилами. Пила в работе показала себя с хорошей стороны, пилит 25-30 сантиметровые бревна сруба без особых проблем. Отработали ей уже неделю. Из недостатков могу отметить только быстро заканчивающийся бензин, бак около 300 мл, но это уже придирки) До этого заказывал более мощную пилу другого производителя (серо-красного цвета, на фу начинается и на \"баг\" заканчивается) она с коробки даже не заводилась, поэтому было решение взять Чемпиона и он полностью оправдывает своё название. Даже в инструкции написано как настраивать карбюратор и валить деревья, точить цепь. У конкурентов была тоненькая книжечка, где было написано только как (не) заводить их пилу)
Достоинства:
Комментарий:
пришла как в описании, запустилась сразу, первое время цепь надо по чаще подтягивать
Достоинства:
Комментарий:
Бензопила была совершенно не отрегулирована на обороты холостого хода и на мощность. Хорошо сам умею это делать, После регулировки завелась и работает.
Достоинства:
Комментарий:
преобретала мужу на СВО , ребята говорят ,,зверь,, спасибо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Древесный ствол средней и малой толщины распиливает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила. завелась сразу.Но маленька тежеловата паказалась.
Достоинства:
Комментарий:
Пила эта берем 2 раз. Тяжелые условия эксплуатации, граница. Показала себя хорошо. Шины и цепи запасные тоже берем тут же. Главное, что подлежит ремонту, если совсем заездили
Достоинства:
Комментарий:
пришла хорошо упакована,комплектация в соответствии с оптсанием. еще не тестили.
Достоинства:
Комментарий:
пила отличная, собрал быстро, все отрегулировано, пилит супер, запустилась с первого раза.
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила, качество сборки хорошее. муж доволен