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Бензопила Champion 241-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Champion 241-16

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Бензопила Champion 241-16 - фото 1
Бензопила Champion 241-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Champion 241-16 - фото 1
  • Бензопила Champion 241-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
7 440 руб.  17 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201958
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
42х30х25
Вес, кг.
6.66

Описание товара Бензопила Champion 241-16

Бензопила Champion 241-16-3/8-1,3-56 S4116 отличается удобством в обращении и мобильностью. Имеет тормоз цепи, который моментально срабатывает при отскоке и нажатии на передний щиток. Двухтактный мотор охлаждается через наружные ребра потоком воздуха. Запуск облегчен благодаря системе Легкий старт.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Champion 241-16

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила за свои деньги запустилась почти сразу еилит отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
иван р.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро упакована в коробку все подарки в наличии завелась со 2 рывка дальше ещё не проверял посмотрим как себя на работе покажет отзыв дополню после эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пила отличная работает не глохнет ,мощная заводиться со второго раза ,баланы берёзу и т.д пилит достойно ,спина не устаёт не надо давить сама прёт !!!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в срок, запакована,все в комплекте, внутри все в западных пакетах(шина,цепь), ничего не вскрывались. . на ПВЗ внешни осмотрели, забрали. дома муж собрал, завел, завелась в принцепи раза с третьего , масло на цепь подаёт. брали для домашнего использования, опелить деревья , ну и так по необходимости. брали за 8400р. надеемся прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Кирилл Бодров

Достоинства:


Комментарий:
В общем хорошая пила, но гвоздей не любит, даже продвинутая цепь тянется и начинает вести, обслуживания более-менее удобное.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка хорошая, все работает, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Марина Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл товар вовремя, все в комплекте, ещё не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне пришло всё отлично, в работе ещё не пробовал, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бензопилу просил купить отчим. Он вроде не жаловался.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Макеев Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Бензопила пришла в целости и сохранности, комплект полный. Очень надежный продавец, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Александр Григорьев

Достоинства:


Комментарий:
завелась сразу без проблем и сразу напилил около 2 кубов березовых поленьев очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Матвей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила. Приехала в целой коробке обернутая чёрной плёнкой. Комплектаци полная. Завелась как по инструкции - первый раз заглохла, убрали подсос и завелась со второго рывка троса. Обкатку согласно инструкции не проводили, эксплуатировали в щедящем режиме с перерывами между пилами. Пила в работе показала себя с хорошей стороны, пилит 25-30 сантиметровые бревна сруба без особых проблем. Отработали ей уже неделю. Из недостатков могу отметить только быстро заканчивающийся бензин, бак около 300 мл, но это уже придирки) До этого заказывал более мощную пилу другого производителя (серо-красного цвета, на фу начинается и на \"баг\" заканчивается) она с коробки даже не заводилась, поэтому было решение взять Чемпиона и он полностью оправдывает своё название. Даже в инструкции написано как настраивать карбюратор и валить деревья, точить цепь. У конкурентов была тоненькая книжечка, где было написано только как (не) заводить их пилу)
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
пришла как в описании, запустилась сразу, первое время цепь надо по чаще подтягивать
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Бензопила была совершенно не отрегулирована на обороты холостого хода и на мощность. Хорошо сам умею это делать, После регулировки завелась и работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
преобретала мужу на СВО , ребята говорят ,,зверь,, спасибо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Глеб

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Древесный ствол средней и малой толщины распиливает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила. завелась сразу.Но маленька тежеловата паказалась.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пила эта берем 2 раз. Тяжелые условия эксплуатации, граница. Показала себя хорошо. Шины и цепи запасные тоже берем тут же. Главное, что подлежит ремонту, если совсем заездили
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла хорошо упакована,комплектация в соответствии с оптсанием. еще не тестили.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
пила отличная, собрал быстро, все отрегулировано, пилит супер, запустилась с первого раза.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила, качество сборки хорошее. муж доволен



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Champion 241-16-3/8-1,3-56 S4116 отличается удобством в обращении и мобильностью. Имеет тормоз цепи, который моментально срабатывает при отскоке и нажатии на передний щиток. Двухтактный мотор охлаждается через наружные ребра потоком воздуха. Запуск облегчен благодаря системе Легкий старт.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила за свои деньги запустилась почти сразу еилит отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
иван р.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро упакована в коробку все подарки в наличии завелась со 2 рывка дальше ещё не проверял посмотрим как себя на работе покажет отзыв дополню после эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пила отличная работает не глохнет ,мощная заводиться со второго раза ,баланы берёзу и т.д пилит достойно ,спина не устаёт не надо давить сама прёт !!!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в срок, запакована,все в комплекте, внутри все в западных пакетах(шина,цепь), ничего не вскрывались. . на ПВЗ внешни осмотрели, забрали. дома муж собрал, завел, завелась в принцепи раза с третьего , масло на цепь подаёт. брали для домашнего использования, опелить деревья , ну и так по необходимости. брали за 8400р. надеемся прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Кирилл Бодров

Достоинства:


Комментарий:
В общем хорошая пила, но гвоздей не любит, даже продвинутая цепь тянется и начинает вести, обслуживания более-менее удобное.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка хорошая, все работает, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Марина Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл товар вовремя, все в комплекте, ещё не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Юрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне пришло всё отлично, в работе ещё не пробовал, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бензопилу просил купить отчим. Он вроде не жаловался.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Макеев Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Бензопила пришла в целости и сохранности, комплект полный. Очень надежный продавец, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Александр Григорьев

Достоинства:


Комментарий:
завелась сразу без проблем и сразу напилил около 2 кубов березовых поленьев очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Матвей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила. Приехала в целой коробке обернутая чёрной плёнкой. Комплектаци полная. Завелась как по инструкции - первый раз заглохла, убрали подсос и завелась со второго рывка троса. Обкатку согласно инструкции не проводили, эксплуатировали в щедящем режиме с перерывами между пилами. Пила в работе показала себя с хорошей стороны, пилит 25-30 сантиметровые бревна сруба без особых проблем. Отработали ей уже неделю. Из недостатков могу отметить только быстро заканчивающийся бензин, бак около 300 мл, но это уже придирки) До этого заказывал более мощную пилу другого производителя (серо-красного цвета, на фу начинается и на \"баг\" заканчивается) она с коробки даже не заводилась, поэтому было решение взять Чемпиона и он полностью оправдывает своё название. Даже в инструкции написано как настраивать карбюратор и валить деревья, точить цепь. У конкурентов была тоненькая книжечка, где было написано только как (не) заводить их пилу)
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
пришла как в описании, запустилась сразу, первое время цепь надо по чаще подтягивать
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Бензопила была совершенно не отрегулирована на обороты холостого хода и на мощность. Хорошо сам умею это делать, После регулировки завелась и работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
преобретала мужу на СВО , ребята говорят ,,зверь,, спасибо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Глеб

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Древесный ствол средней и малой толщины распиливает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила. завелась сразу.Но маленька тежеловата паказалась.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пила эта берем 2 раз. Тяжелые условия эксплуатации, граница. Показала себя хорошо. Шины и цепи запасные тоже берем тут же. Главное, что подлежит ремонту, если совсем заездили
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришла хорошо упакована,комплектация в соответствии с оптсанием. еще не тестили.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
пила отличная, собрал быстро, все отрегулировано, пилит супер, запустилась с первого раза.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила, качество сборки хорошее. муж доволен


Бензопила Champion 241-16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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