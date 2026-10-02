Бензопила Patriot PT 3816 Imperial
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём топливного бака, л
0.31
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%8 630 руб. 12 713 руб.
В наличии
Код товара: 201975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 630 руб. -32%
12 713 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
29.5
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём топливного бака, л
0.31
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
6
Описание товара Бензопила Patriot PT 3816 Imperial
Бензопила PATRIOT PT 3816 Imperial 220105515 подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Высота, см
29.5
Тип привода
Бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя
2 л. с.
Объём топливного бака, л
0.31
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Бензопила PATRIOT PT 3816 Imperial 220105515 подходит для распиливания дров среднего диаметра, работ на садовом участке. Имеет 2-х тактный двигатель и передовую систему гашения вибрации. Тормоз цепи и блокировка курка газа обеспечивают безопасность оператора. Праймер служит для облегчения запуска бензопилы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация
Бензопила Patriot PT 3816 Imperial - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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