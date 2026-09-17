Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516
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Характеристики
Описание товара Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516
Пила цепная бензиновая MGS-4516 - отличный инструмент для работы в саду, на даче или в мастерской. Подходит для заготовки дров и пиломатериалов. Система “Легкий старт” и праймер подкачки топлива обеспечивают быстрый запуск двигателя без лишних усилий, а надежный и мощный бензиновый двигатель - производительную работу. Автоматическая смазка цепи и регулировка интенсивности подачи масла позволяют точно дозировать расход масла. Качественные комплектующие, в том числе хромированный цилиндр, обеспечиваю высокую надежность и долгий срок службы. Механический тормоз обеспечивает мгновенную остановку цепи в случае нештатной ситуации, а стальной зубчатый упор - безопасную работу.
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Теги товара: 45, 16 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Теги товара: 45, 16 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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