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Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516

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Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 1
Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 2
Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 3
Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 4
Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 5
Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 6
Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0.45
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 1
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 2
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 3
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 4
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 5
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 6
  • Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743128
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Защитный кожух, Зубчатый упор, Пластиковая емкость для смешивания,, Ключ шестигранный, Ключ свечной, Плоская отвертка, Напильник круглый, Инструкция по эксплуатации
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.45
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
1.5
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
90х310х535 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х29
Вес, кг.
6.8

Описание товара Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516

Пила цепная бензиновая MGS-4516 - отличный инструмент для работы в саду, на даче или в мастерской. Подходит для заготовки дров и пиломатериалов. Система “Легкий старт” и праймер подкачки топлива обеспечивают быстрый запуск двигателя без лишних усилий, а надежный и мощный бензиновый двигатель - производительную работу. Автоматическая смазка цепи и регулировка интенсивности подачи масла позволяют точно дозировать расход масла. Качественные комплектующие, в том числе хромированный цилиндр, обеспечиваю высокую надежность и долгий срок службы. Механический тормоз обеспечивает мгновенную остановку цепи в случае нештатной ситуации, а стальной зубчатый упор - безопасную работу.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Бензопила цепная Maxpiler MGS-4516




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Защитный кожух, Зубчатый упор, Пластиковая емкость для смешивания,, Ключ шестигранный, Ключ свечной, Плоская отвертка, Напильник круглый, Инструкция по эксплуатации
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.45
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
1.5
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
90х310х535 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная бензиновая MGS-4516 - отличный инструмент для работы в саду, на даче или в мастерской. Подходит для заготовки дров и пиломатериалов. Система “Легкий старт” и праймер подкачки топлива обеспечивают быстрый запуск двигателя без лишних усилий, а надежный и мощный бензиновый двигатель - производительную работу. Автоматическая смазка цепи и регулировка интенсивности подачи масла позволяют точно дозировать расход масла. Качественные комплектующие, в том числе хромированный цилиндр, обеспечиваю высокую надежность и долгий срок службы. Механический тормоз обеспечивает мгновенную остановку цепи в случае нештатной ситуации, а стальной зубчатый упор - безопасную работу.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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