Бензопила Зубр ПБЦ-М52-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопила
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.9
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 360 руб.
В наличии
Код товара: 468745
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 360 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопила
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
пила цепная - 1 шт; цепь пильная - 1 шт; шина - 1 шт; кожух - 1 шт; ключи -3 шт; емкость для смешивания - 1 шт; зубчатый упор - 1 шт; дополнительная катушка стартера - 1 шт; инструкция - 1 шт; руководство по эксплуатации - 1 шт; упаковка - 1 шт
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.9
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х26
Вес, кг.
6.76
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-М52-45
Бензопила Зубр ПБЦ-М52-45 используется пиления досок, бруса, стволов различных пород дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Автоматический тормоз цепи делает работу безопасной. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Бензопила
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
пила цепная - 1 шт; цепь пильная - 1 шт; шина - 1 шт; кожух - 1 шт; ключи -3 шт; емкость для смешивания - 1 шт; зубчатый упор - 1 шт; дополнительная катушка стартера - 1 шт; инструкция - 1 шт; руководство по эксплуатации - 1 шт; упаковка - 1 шт
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.9
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Бензопила Зубр ПБЦ-М52-45 используется пиления досок, бруса, стволов различных пород дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Автоматический тормоз цепи делает работу безопасной. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Зубр ПБЦ-М52-45 – стоимость товара 8360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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