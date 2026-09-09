Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя (л.с.)
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%8 150 руб. 12 713 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182207
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя (л.с.)
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
57
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Размеры в упаковке, см
45х31х29
Вес, кг.
7
Описание товара Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510
Бензопила PATRIOT PT 3816 – мощный инструмент для бытовых нужд. Идеально справится с обрезанием кустов и небольших деревьев. Конструкция позволяет легко разобраться в управлении и дает возможность работать в труднодоступных местах. Данная линейка бензопил фирмы Patriot оснащена тормозом цепи, который выполнит мгновенную остановку цепи в непредвиденных случаях, и блокировкой рычага газа для предотвращения случайного срабатывания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 16 дюймов, Функция антивибрация
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
38
Мощность двигателя (л.с.)
2
Объём топливного бака, л
0.31
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
57
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Антивибрация
Да
Бензопила PATRIOT PT 3816 – мощный инструмент для бытовых нужд. Идеально справится с обрезанием кустов и небольших деревьев. Конструкция позволяет легко разобраться в управлении и дает возможность работать в труднодоступных местах. Данная линейка бензопил фирмы Patriot оснащена тормозом цепи, который выполнит мгновенную остановку цепи в непредвиденных случаях, и блокировкой рычага газа для предотвращения случайного срабатывания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 16 дюймов, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 16 дюймов, Функция антивибрация
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 220105510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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