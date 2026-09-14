Бензопила Зубр ПБЦ-М49-45
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Характеристики
Тип товара
Бензопила
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
49
Мощность двигателя (л.с.)
2.9
Мощность двигателя (кВт)
2.1
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб.
В наличии
Код товара: 468746
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопила
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила Зубр ПБЦ-М49-45, шина, цепь пильная, кожух шины, ключ универсальный, ключ имбусовый (2 шт.), зубчатый упор, емкость для смешивания, дополнительная катушка стартера, руководство по эксплуатации.
Объём двигателя, см3
49
Мощность двигателя (л.с.)
2.9
Мощность двигателя (кВт)
2.1
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
435х260x310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х26
Вес, кг.
6.76
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-М49-45
Бензопила Зубр ПБЦ-М49-45 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Автоматический тормоз цепи делает работу безопасной. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Бензопила
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила Зубр ПБЦ-М49-45, шина, цепь пильная, кожух шины, ключ универсальный, ключ имбусовый (2 шт.), зубчатый упор, емкость для смешивания, дополнительная катушка стартера, руководство по эксплуатации.
Объём двигателя, см3
49
Мощность двигателя (л.с.)
2.9
Мощность двигателя (кВт)
2.1
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
435х260x310
Страна производитель
Китай
Бензопила Зубр ПБЦ-М49-45 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Автоматический тормоз цепи делает работу безопасной. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
Бензопила Зубр ПБЦ-М49-45 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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