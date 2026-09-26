Бензопила цепная Maxpiler MGS-5218
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Характеристики
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743129
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Характеристики
Бренд
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
защитный чехол, ключ (шестигранный, свечной), емкость для топлива, напильник, отвертка, зубчатый упор
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х27
Вес, кг.
6.8
Описание товара Бензопила цепная Maxpiler MGS-5218
Бензопила используется для работы в саду, на даче или в мастерской. Подходит для заготовки дров и пиломатериалов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бренд
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
защитный чехол, ключ (шестигранный, свечной), емкость для топлива, напильник, отвертка, зубчатый упор
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Бензопила используется для работы в саду, на даче или в мастерской. Подходит для заготовки дров и пиломатериалов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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