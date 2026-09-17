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Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7

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Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 1
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 2
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 3
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 4
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 5
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 6
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 7
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 8
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 9
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 10
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 11
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 12
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 13
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 14
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 15
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 16
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 17
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 18
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 19
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 20
Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
4.1
Мощность двигателя (кВт)
3
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 1
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 2
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 3
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 4
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 5
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 6
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 7
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 8
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 9
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 10
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 11
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 12
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 13
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 14
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 15
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 16
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 17
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 18
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 19
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 20
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747878
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7
7 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
4.1
Мощность двигателя (кВт)
3
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
490 ? 290 ? 420 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х29
Вес, кг.
7.49

Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7

Бензопила Denzel с бензиновым двухтактным двигателем мощностью 4,1 л.с. (3 кВт) — производительный инструмент для бытовых задач. Объём двигателя 58 см? обеспечивает уверенную работу, а шина длиной 50 см подходит для распила древесины и обработки крупных ветвей. Модель оснащена топливным баком объёмом 0,55 л и масляным баком на 0,26 л. Цепь рассчитана на 76 звеньев. Бытовой класс делает бензопилу практичным решением для частного использования, ухода за участком и заготовки дров. Уровень шума — 114 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр


Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
4.1
Мощность двигателя (кВт)
3
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
490 ? 290 ? 420 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Denzel с бензиновым двухтактным двигателем мощностью 4,1 л.с. (3 кВт) — производительный инструмент для бытовых задач. Объём двигателя 58 см? обеспечивает уверенную работу, а шина длиной 50 см подходит для распила древесины и обработки крупных ветвей. Модель оснащена топливным баком объёмом 0,55 л и масляным баком на 0,26 л. Цепь рассчитана на 76 звеньев. Бытовой класс делает бензопилу практичным решением для частного использования, ухода за участком и заготовки дров. Уровень шума — 114 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр


Теги товара: 0.55, 0.325, С тормозом цепи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3, 4,1 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - стоимость товара 7740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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