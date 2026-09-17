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Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57

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Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 1
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 2
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 3
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 4
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 5
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 6
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 7
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 8
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 9
Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 1
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 2
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 3
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 4
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 5
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 6
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 7
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 8
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 9
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57
6 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
450 ? 290 ? 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х27
Вес, кг.
6.96

Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57

Бензопила Denzel с двигателем мощностью 3 л.с. и рабочим объёмом 45 см? уверенно справляется с задачами, где важны производительность и рабочая длина реза. Шина 40 см подходит для распила древесины и позволяет работать с достаточно крупными заготовками. Антивибрационная система делает использование комфортнее, снижая нагрузку на руки во время работы. За безопасность отвечает тормоз цепи. Бензиновый двигатель мощностью 2,2 кВт работает с топливным баком объёмом 0,55 л, а масляный бак на 0,26 л обеспечивает запас для работы цепи. Вес бензопилы составляет 8,7 кг — это основательный инструмент для уверенной работы на участке, при заготовке дров и распиле древесины. Шаг цепи — 0.375 дюйма. Уровень шума — 114 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3
Мощность двигателя (кВт)
2.2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
1.3
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
450 ? 290 ? 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Denzel с двигателем мощностью 3 л.с. и рабочим объёмом 45 см? уверенно справляется с задачами, где важны производительность и рабочая длина реза. Шина 40 см подходит для распила древесины и позволяет работать с достаточно крупными заготовками. Антивибрационная система делает использование комфортнее, снижая нагрузку на руки во время работы. За безопасность отвечает тормоз цепи. Бензиновый двигатель мощностью 2,2 кВт работает с топливным баком объёмом 0,55 л, а масляный бак на 0,26 л обеспечивает запас для работы цепи. Вес бензопилы составляет 8,7 кг — это основательный инструмент для уверенной работы на участке, при заготовке дров и распиле древесины. Шаг цепи — 0.375 дюйма. Уровень шума — 114 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая DENZEL 95230, DGS-4516, шина 40 см, 45см3, 3,0 л.с., шаг 3/8, паз 1,3 мм, 57 - стоимость товара 6930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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