Top.Mail.Ru
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 1
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 2
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 3
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 4
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 5
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 6
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 7
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 8
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 9
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 1
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 2
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 3
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 4
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 5
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 6
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 7
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 8
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 9
  • Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7
7 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
430 ? 270 ? 300 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х27
Вес, кг.
7.4

Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7

Бензопила Denzel — практичный инструмент бытового класса для работы с древесиной и ухода за участком. Двигатель мощностью 3,5 л.с. (2,6 кВт) и объёмом 52 см? обеспечивает уверенную производительность, а шина длиной 45 см подходит для обработки крупных заготовок и ветвей. Модель оснащена топливным баком объёмом 0,55 л и масляным баком на 0,26 л. Цепь на 72 звена рассчитана на работу с шиной 18 дюймов. Вес бензопилы составляет 8,95 кг — конструкция основательная и рассчитана на выполнение бытовых задач. Уровень шума — 114 дБ.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
430 ? 270 ? 300 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Denzel — практичный инструмент бытового класса для работы с древесиной и ухода за участком. Двигатель мощностью 3,5 л.с. (2,6 кВт) и объёмом 52 см? обеспечивает уверенную производительность, а шина длиной 45 см подходит для обработки крупных заготовок и ветвей. Модель оснащена топливным баком объёмом 0,55 л и масляным баком на 0,26 л. Цепь на 72 звена рассчитана на работу с шиной 18 дюймов. Вес бензопилы составляет 8,95 кг — конструкция основательная и рассчитана на выполнение бытовых задач. Уровень шума — 114 дБ.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая DENZEL 95233, DGS-5218, шина 45 см, 52см3, 3,5 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 7 - по цене 7150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...