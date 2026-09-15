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Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45)

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Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 1
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 2
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 3
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 4
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 5
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 6
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 7
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 8
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 1
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 2
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 3
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 4
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 5
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 6
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 7
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 8
  • Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45)
6 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
435х260x310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х26
Вес, кг.
6.76

Описание товара Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45)

Бензопила STEHER BS-58-45 - предназначена для распиловки стволов деревьев большого диаметра, а также для строительства, заготовки дров, использования на садовом участке и в ландшафтном дизайне. Особенности: Праймер для легкого запуска; Антивибрационная система; Удобная рукоятка



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Развернуть
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
435х260x310
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила STEHER BS-58-45 - предназначена для распиловки стволов деревьев большого диаметра, а также для строительства, заготовки дров, использования на садовом участке и в ландшафтном дизайне. Особенности: Праймер для легкого запуска; Антивибрационная система; Удобная рукоятка


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила STEHER 58 см3, 45 см, (BS-58-45) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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