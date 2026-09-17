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Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747880
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
45х34х27
Вес, кг.
7.2

Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з

Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з



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Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Пила цепная бензиновая DENZEL 95237, DS-5218, шина 45 см, 52см3, 3 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 72 з - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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