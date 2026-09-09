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Бензопила Huter BS-52M 2800Вт дл.шин.:18" (45cm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Huter BS-52M 2800Вт дл.шин.:18" (45cm)

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Бензопила Huter BS-52M 2800Вт дл.шин.:18&quot; (45cm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217855
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х33х27
Вес, кг.
4.1

Описание товара Бензопила Huter BS-52M 2800Вт дл.шин.:18" (45cm)

Бензопила Huter BS-52M 70/6/9 обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью и позволяет справиться с разными задачами. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения прибора. Между рукоятками и картером пилы расположены резиновые амортизаторы, которые снижают уровень вибрации и делают работу комфортнее. Автоматическая смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-52M 2800Вт дл.шин.:18" (45cm)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Huter BS-52M 70/6/9 обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью и позволяет справиться с разными задачами. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения прибора. Между рукоятками и картером пилы расположены резиновые амортизаторы, которые снижают уровень вибрации и делают работу комфортнее. Автоматическая смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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