Top.Mail.Ru
Бензопила Huter BS-52 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Huter BS-52

18 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Huter BS-52 - фото 1
Бензопила Huter BS-52 - фото 2
Бензопила Huter BS-52 - фото 3
Бензопила Huter BS-52 - фото 4
Бензопила Huter BS-52 - фото 5
Бензопила Huter BS-52 - фото 6
Бензопила Huter BS-52 - фото 7
Бензопила Huter BS-52 - фото 8
Бензопила Huter BS-52 - фото 9
Бензопила Huter BS-52 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 1
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 2
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 3
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 4
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 5
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 6
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 7
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 8
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 9
  • Бензопила Huter BS-52 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
49х29х26
Вес, кг.
7.5

Описание товара Бензопила Huter BS-52

Общие характеристики
Тип бензопила
Конструкция ручная
Мощность 2500 Вт
Количество скоростей 1
Шаг цепи 0.325 дюйма
Обработка
Длина шины 50 см
Производительность
Объем двигателя 52 куб. см
Дополнительная информация
Емкость топливного бака 0.55 л
Функции и возможности антивибрация, тормоз цепи
Вес 7.5 кг (с цепью и шиной)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Huter BS-52

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее и работает отлично Но болт натяжки цепи внутри был гнутый, пришлось разбирать вытаскивать и самостоятельно выпрямлять.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая.мощная. за такие деньги- находка. мужу понравилась, в саду очень полезная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Лена К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая качественная пила, довольна покупкой, всём советую и пилу и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила, мощности вполне хватает полотно длинное.в комплекте цепь хорошая, запускается очень хорошо на холодную и на горячую, покупка очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал тестю в подарок для дачного использования. Брал пилу этого бренда потому что имеется триммер того же производителя, который служит четвертый год без нареканий. Получил все очень быстро. Собирается по инструкции в течении 10 минут. Качество изготовления высокое. Нет характерного запаха пластмассы, что порадовало. Шина 20 дюймов. Цепь и инструмент в комплекте. После заливки масла и бензиновой смеси ничего не течет. Завелась с первого раза. Порадовал тормоз цепи и натяжитель цепи. Все выполнено в единой крышке. Шумновата, о чем свидетельствует наклейка 112 Дб на корпусе, но работает тесть всегда с наушниками, поэтому все норм. Пробно распилили старый брус 100 на 100 и огрызок берёзы диаметром 65-70 см. Все супер. Тесть доволен. Я тоже. Для бытовых нужд самое то. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
пила пилит запильно, щепки летят по сторонам!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила, самое главное инструкцию прочитать и ее придерживаться
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
специально брал эту марку, пока претензий нет, почти семь кубов чурками распустил
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, очень мощная, приятно и удобно работать. Легко собирается!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пила хорошая. Пластик лучше чем ожидал. Пилит отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Навед вроде бы всё нормально, комплектация тоже. Но коробка была вся рваная.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пила норм заказал первый раз пришла без цепи и ключей сделал отказ заказал второй раз пришла полностью укомплектована завелась хорошо попробовал пилит хорошо товаром доволен покупкой . Проверяйте комплектацию на месте .рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
После первого использования самые положительные впечатления. Распилил бревно на части минут за десять.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
бензопила отличная, пилит очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Евгения Гращенко

Достоинства:


Комментарий:
брали на СВО, ребята благодарны.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. только громкая больно
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок папе.Позже ещё дополню отзыв,так как день рождения 7 апреля.Визуально вроде все нормально,пока в деле не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2020
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
Соотношение цены и качества
Длина шины , мощность , вес

Недостатки:
В угоду цене пластмассовые детали которые хотелось бы видеть из сплава алюминия .

Комментарий:
Заводится хорошо , карбюратор пришлось настраивать заново , так как настройки завода не понравились. Для личного хозяйства в самый раз .



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Бензопилы
Описание
Общие характеристики
Тип бензопила
Конструкция ручная
Мощность 2500 Вт
Количество скоростей 1
Шаг цепи 0.325 дюйма
Обработка
Длина шины 50 см
Производительность
Объем двигателя 52 куб. см
Дополнительная информация
Емкость топливного бака 0.55 л
Функции и возможности антивибрация, тормоз цепи
Вес 7.5 кг (с цепью и шиной)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее и работает отлично Но болт натяжки цепи внутри был гнутый, пришлось разбирать вытаскивать и самостоятельно выпрямлять.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая.мощная. за такие деньги- находка. мужу понравилась, в саду очень полезная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Лена К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая качественная пила, довольна покупкой, всём советую и пилу и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила, мощности вполне хватает полотно длинное.в комплекте цепь хорошая, запускается очень хорошо на холодную и на горячую, покупка очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал тестю в подарок для дачного использования. Брал пилу этого бренда потому что имеется триммер того же производителя, который служит четвертый год без нареканий. Получил все очень быстро. Собирается по инструкции в течении 10 минут. Качество изготовления высокое. Нет характерного запаха пластмассы, что порадовало. Шина 20 дюймов. Цепь и инструмент в комплекте. После заливки масла и бензиновой смеси ничего не течет. Завелась с первого раза. Порадовал тормоз цепи и натяжитель цепи. Все выполнено в единой крышке. Шумновата, о чем свидетельствует наклейка 112 Дб на корпусе, но работает тесть всегда с наушниками, поэтому все норм. Пробно распилили старый брус 100 на 100 и огрызок берёзы диаметром 65-70 см. Все супер. Тесть доволен. Я тоже. Для бытовых нужд самое то. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
пила пилит запильно, щепки летят по сторонам!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила, самое главное инструкцию прочитать и ее придерживаться
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
специально брал эту марку, пока претензий нет, почти семь кубов чурками распустил
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, очень мощная, приятно и удобно работать. Легко собирается!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пила хорошая. Пластик лучше чем ожидал. Пилит отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Навед вроде бы всё нормально, комплектация тоже. Но коробка была вся рваная.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пила норм заказал первый раз пришла без цепи и ключей сделал отказ заказал второй раз пришла полностью укомплектована завелась хорошо попробовал пилит хорошо товаром доволен покупкой . Проверяйте комплектацию на месте .рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
После первого использования самые положительные впечатления. Распилил бревно на части минут за десять.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
бензопила отличная, пилит очень хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Евгения Гращенко

Достоинства:


Комментарий:
брали на СВО, ребята благодарны.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. только громкая больно
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок папе.Позже ещё дополню отзыв,так как день рождения 7 апреля.Визуально вроде все нормально,пока в деле не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2020
Пользователь скрыл свои данные

Достоинства:
Соотношение цены и качества
Длина шины , мощность , вес

Недостатки:
В угоду цене пластмассовые детали которые хотелось бы видеть из сплава алюминия .

Комментарий:
Заводится хорошо , карбюратор пришлось настраивать заново , так как настройки завода не понравились. Для личного хозяйства в самый раз .


Бензопила Huter BS-52 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...