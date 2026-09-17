Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.6
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб.
В наличии
Код товара: 747881
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.6
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
880 ? 250 ? 285 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х27
Вес, кг.
7.46
Описание товара Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76
Бензопила DENZEL для бытовых задач сочетает мощный бензиновый двигатель объёмом 58 см? и производительность 3,6 л.с. (2,6 кВт). Длина шины 50 см обеспечивает удобный рабочий охват, а цепь на 76 звеньев подходит для выполнения широкого круга задач по распилу древесины. Двухтактный двигатель делает конструкцию практичной для работы на участке. Топливный бак объёмом 0,6 л рассчитан на длительные рабочие циклы, а масляный бак на 0,25 л обеспечивает запас масла для обслуживания цепи. Бытовой класс и сбалансированные характеристики делают бензопилу DENZEL подходящим инструментом для частного использования. Уровень шума — 113 дБ.
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Теги товара: 0.325, С тормозом цепи
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Бренд
Тип товара
Бензопилы
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепная бензиновая пила,Шина ,Чехол шины,Цепь,Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Объём двигателя, см3
58
Мощность двигателя (л.с.)
3.6
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.25
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
1.5
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
880 ? 250 ? 285 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила DENZEL для бытовых задач сочетает мощный бензиновый двигатель объёмом 58 см? и производительность 3,6 л.с. (2,6 кВт). Длина шины 50 см обеспечивает удобный рабочий охват, а цепь на 76 звеньев подходит для выполнения широкого круга задач по распилу древесины. Двухтактный двигатель делает конструкцию практичной для работы на участке. Топливный бак объёмом 0,6 л рассчитан на длительные рабочие циклы, а масляный бак на 0,25 л обеспечивает запас масла для обслуживания цепи. Бытовой класс и сбалансированные характеристики делают бензопилу DENZEL подходящим инструментом для частного использования. Уровень шума — 113 дБ.
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Теги товара: 0.325, С тормозом цепи
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 0.325, С тормозом цепи
Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая DENZEL 95238, DS-5820, шина 50 см, 58см3, 3,6 л.с., шаг 0,325, паз 1,5 мм, 76