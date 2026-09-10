Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт
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Характеристики
Описание товара Бензопила RedVerg RD-GC38-14 1500Вт
Бензопила REDVERG — это надежный инструмент полупрофессионального класса, идеально подходящий для различных задач на даче или в саду. С весом всего 8 кг, она обеспечивает удобство использования при продолжительных работах, сочетая в себе мощность и маневренность. Мощный бензиновый двигатель объемом 37,2 см? и мощностью 1,5 кВт (2 л.с.) гарантирует эффективную и стабильную работу, позволяя справляться с древесиной различной плотности. Емкость топливного бака составляет 0,38 литра, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой заправки. Бензопила оснащена шиной длиной 35 см и цепью с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм), что делает её подходящей для резки как тонких, так и средних по диаметру деревьев и веток. В конструкции предусмотрен тормоз цепи, который обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации, сокращая время реакции в случае возникновения нештатной ситуации. Масляный бак объемом 0,2 литра гарантирует достаточную подачу смазки для оптимальной производительности цепи и увеличения её срока службы. Система натяжения цепи позволяет быстро и просто регулировать натяжение без использования дополнительных инструментов, что значительно упрощает обслуживание и эксплуатацию. Бензопила REDVERG — это отличный выбор для тех, кто ценит сочетание качества, надежности и доступной цены в одном продукте. Подходит как для профессионалов, так и для частных пользователей, кто ценит высокую производительность и надежность в работе.
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Теги товара: С тормозом цепи
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Теги товара: С тормозом цепи
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