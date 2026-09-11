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Бензопила Hyundai X 4118 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Hyundai X 4118

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Бензопила Hyundai X 4118 - фото 7
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 8
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 9
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 10
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 11
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 12
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 13
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 14
Бензопила Hyundai X 4118 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
41
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 1
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 2
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 3
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 4
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 5
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 6
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 7
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 8
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 9
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 10
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 11
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 12
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 13
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 14
  • Бензопила Hyundai X 4118 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
11 160 руб.  13 426 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474039
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Пильное полотно, Чехол для направляющей шины, Универсальный ключ, Руководство пользователя, Упаковка
Объём двигателя, см3
41
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
98
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
7.9

Описание товара Бензопила Hyundai X 4118

Бензопила HYUNDAI — это мощное и надежное устройство, предназначенное для выполнения профессиональных задач. Оснащенная 2-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,7 л.с. (2 кВт) и объемом 41 см?, она обеспечивает высокую производительность при любых условиях. Легкий вес в 4,5 кг и длина шины 45 см делают её удобной в использовании, позволяя легко маневрировать и работать длительное время без усталости. Для обеспечения длительной автономной работы, бензопила оснащена топливным баком объемом 0,26 литра и масляным баком объемом 0,21 литра. Это гарантирует стабильную подачу топлива и масла, необходимые для плавной и эффективной работы цепной системы. Цепь с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм) и 64 звеньями обеспечивает точный и быстрый рез, что особенно важно для выполнения сложных задач. Бензопила HYUNDAI идеально подходит для профессионалов, которым необходимо надежное оборудование для работы по дереву различных сортов и плотности. Бренд HYUNDAI известен своим качеством и надежностью, поэтому эта бензопила станет незаменимым помощником в арсенале любого лесоруба или строителя.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver

Отзывы о товаре Бензопила Hyundai X 4118




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Пильное полотно, Чехол для направляющей шины, Универсальный ключ, Руководство пользователя, Упаковка
Объём двигателя, см3
41
Мощность двигателя (л.с.)
2.7
Мощность двигателя (кВт)
2
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
98
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила HYUNDAI — это мощное и надежное устройство, предназначенное для выполнения профессиональных задач. Оснащенная 2-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,7 л.с. (2 кВт) и объемом 41 см?, она обеспечивает высокую производительность при любых условиях. Легкий вес в 4,5 кг и длина шины 45 см делают её удобной в использовании, позволяя легко маневрировать и работать длительное время без усталости. Для обеспечения длительной автономной работы, бензопила оснащена топливным баком объемом 0,26 литра и масляным баком объемом 0,21 литра. Это гарантирует стабильную подачу топлива и масла, необходимые для плавной и эффективной работы цепной системы. Цепь с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм) и 64 звеньями обеспечивает точный и быстрый рез, что особенно важно для выполнения сложных задач. Бензопила HYUNDAI идеально подходит для профессионалов, которым необходимо надежное оборудование для работы по дереву различных сортов и плотности. Бренд HYUNDAI известен своим качеством и надежностью, поэтому эта бензопила станет незаменимым помощником в арсенале любого лесоруба или строителя.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
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Отзывы


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