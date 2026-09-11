Бензопила Hyundai X 4118
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Характеристики
Описание товара Бензопила Hyundai X 4118
Бензопила HYUNDAI — это мощное и надежное устройство, предназначенное для выполнения профессиональных задач. Оснащенная 2-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,7 л.с. (2 кВт) и объемом 41 см?, она обеспечивает высокую производительность при любых условиях. Легкий вес в 4,5 кг и длина шины 45 см делают её удобной в использовании, позволяя легко маневрировать и работать длительное время без усталости. Для обеспечения длительной автономной работы, бензопила оснащена топливным баком объемом 0,26 литра и масляным баком объемом 0,21 литра. Это гарантирует стабильную подачу топлива и масла, необходимые для плавной и эффективной работы цепной системы. Цепь с шагом 3/8 дюйма (0,375 мм) и 64 звеньями обеспечивает точный и быстрый рез, что особенно важно для выполнения сложных задач. Бензопила HYUNDAI идеально подходит для профессионалов, которым необходимо надежное оборудование для работы по дереву различных сортов и плотности. Бренд HYUNDAI известен своим качеством и надежностью, поэтому эта бензопила станет незаменимым помощником в арсенале любого лесоруба или строителя.
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Теги товара: 18 дюймов, С тормозом цепи
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Теги товара: 18 дюймов, С тормозом цепи
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