Корпус Thermaltake CTE C750 Air черный (CA-1X6-00F1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE C750 Air черный (CA-1X6-00F1WN-00)
Корпус Thermaltake CTE C750 Air с продуманной конструкцией создан для максимально быстрого отвода тепла с критически важных комплектующих. Главной особенностью этой модели является развернутая на 90° материнская плата, что способствует более эффективному следованию воздушных потоков. При таком расположении процессор переносится ближе к передней панели, а видеокарты – к задней, благодаря чему обеспечивается независимый приток холодного воздуха. В корпусе Thermaltake CTE C750 Air можно разместить кастомные системы жидкостного охлаждения практически любой сложности благодаря наличию места для установки сразу пяти радиаторов. Устройство можно оснастить готовой СЖО с радиатором 420/360 мм со стороны материнской платы, спереди и сзади. В корпус можно уместить до четырнадцати вентиляторов размером 140 мм. Для них используются специальные кронштейны спереди, сзади и снизу модели.
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Теги товара: 3 x 140 мм, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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