Корпус Accord ACC-259 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-259 черный
Компьютерный корпус ACCORD ACC-259 изготовлен с применением самых современных технологий и без сомнений поможет вам собрать компьютер своей мечты. Корпус окрашен в черный и может похвастаться стильным и оригинальным дизайном. Благодаря этому ACCORD ACC-259 может выступить не только в роли корпуса компьютера, но и станет оригинальным предметом интерьера помещения. Типоразмер корпуса - Mini-Tower, форм-фактор - mATX. Для изготовления корпуса для компьютера использованы качественные материалы - сталь 0.4 мм. Благодаря этому обеспечивается надёжная защита установленных внутри ACCORD ACC-259 комплектующих от ударов, повреждений, воздействия влаги и пыли. В конструкции корпуса предусмотрено большое количество отсеков для установки компьютерных комплектующих, что позволяет сконструировать практически любой компьютер, будь то машина для офисных нужд или же мощная игровая станция.
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