Top.Mail.Ru
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5&quot; черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625461
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
160

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный

Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель чёрного цвета предназначена для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель чёрного цвета предназначена для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...