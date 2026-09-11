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Корпус Hiper PW81 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Hiper PW81 белый

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Корпус Hiper PW81 белый - фото 2
Корпус Hiper PW81 белый - фото 3
Корпус Hiper PW81 белый - фото 4
Корпус Hiper PW81 белый - фото 5
Корпус Hiper PW81 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Hiper PW81 белый - фото 1
  • Корпус Hiper PW81 белый - фото 2
  • Корпус Hiper PW81 белый - фото 3
  • Корпус Hiper PW81 белый - фото 4
  • Корпус Hiper PW81 белый - фото 5
  • Корпус Hiper PW81 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
6 350 руб.  10 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596501
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 468 x 438 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Hiper PW81 белый

Корпус HIPER представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Бренд HIPER воплощает в этом корпусе баланс между элегантностью и производительностью. Тип корпуса относится к категории комплектующих, а привлекательный белый цвет добавляет современный и свежий вид вашему рабочему пространству. Корпус выполнен в типоразмере Midi-Tower, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется вместительный и хорошо вентилируемый корпус, но которые при этом не желают занимать слишком много места. Форм-фактор совместимых плат включает mini-ITX, mATX и E-ATX, что позволяет собрать систему практически любой конфигурации. Для любителей мощных графических решений корпус предоставляет возможность установки видеокарты длиной до 360 мм, а процессорный кулер может иметь высоту до 170 мм. ARGB-подсветка добавляет яркие акценты и позволяет настроить визуальное сопровождение работы системы по своему вкусу. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет вес 7,2 кг. Это обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Наличие окна на боковой стенке позволяет демонстрировать внутренние компоненты и организовать эстетичное управление кабелями. Охлаждение обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 140 мм, создающими эффективный воздушный поток. Для удобства размещения комплектующих внутренняя часть корпуса предлагает два отсека для установки накопителей формата 2,5 дюйма. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что помогает оптимизировать его охлаждение и упрощает компоновку. Семь слотов расширения позволяют расширить функциональность системы, добавляя различные карты и модули. Корпус HIPER — это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.

Отзывы о товаре Корпус Hiper PW81 белый




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 468 x 438 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HIPER представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Бренд HIPER воплощает в этом корпусе баланс между элегантностью и производительностью. Тип корпуса относится к категории комплектующих, а привлекательный белый цвет добавляет современный и свежий вид вашему рабочему пространству. Корпус выполнен в типоразмере Midi-Tower, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется вместительный и хорошо вентилируемый корпус, но которые при этом не желают занимать слишком много места. Форм-фактор совместимых плат включает mini-ITX, mATX и E-ATX, что позволяет собрать систему практически любой конфигурации. Для любителей мощных графических решений корпус предоставляет возможность установки видеокарты длиной до 360 мм, а процессорный кулер может иметь высоту до 170 мм. ARGB-подсветка добавляет яркие акценты и позволяет настроить визуальное сопровождение работы системы по своему вкусу. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет вес 7,2 кг. Это обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Наличие окна на боковой стенке позволяет демонстрировать внутренние компоненты и организовать эстетичное управление кабелями. Охлаждение обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 140 мм, создающими эффективный воздушный поток. Для удобства размещения комплектующих внутренняя часть корпуса предлагает два отсека для установки накопителей формата 2,5 дюйма. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что помогает оптимизировать его охлаждение и упрощает компоновку. Семь слотов расширения позволяют расширить функциональность системы, добавляя различные карты и модули. Корпус HIPER — это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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