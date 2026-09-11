Корпус Hiper PW81 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Hiper PW81 белый
Корпус HIPER представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Бренд HIPER воплощает в этом корпусе баланс между элегантностью и производительностью. Тип корпуса относится к категории комплектующих, а привлекательный белый цвет добавляет современный и свежий вид вашему рабочему пространству. Корпус выполнен в типоразмере Midi-Tower, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется вместительный и хорошо вентилируемый корпус, но которые при этом не желают занимать слишком много места. Форм-фактор совместимых плат включает mini-ITX, mATX и E-ATX, что позволяет собрать систему практически любой конфигурации. Для любителей мощных графических решений корпус предоставляет возможность установки видеокарты длиной до 360 мм, а процессорный кулер может иметь высоту до 170 мм. ARGB-подсветка добавляет яркие акценты и позволяет настроить визуальное сопровождение работы системы по своему вкусу. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет вес 7,2 кг. Это обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Наличие окна на боковой стенке позволяет демонстрировать внутренние компоненты и организовать эстетичное управление кабелями. Охлаждение обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 140 мм, создающими эффективный воздушный поток. Для удобства размещения комплектующих внутренняя часть корпуса предлагает два отсека для установки накопителей формата 2,5 дюйма. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что помогает оптимизировать его охлаждение и упрощает компоновку. Семь слотов расширения позволяют расширить функциональность системы, добавляя различные карты и модули. Корпус HIPER — это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 180 руб. 7 650 руб.1545 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 740 руб.1685 руб. в СплитКорпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитКорпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Hiper PW81 белый