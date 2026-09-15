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Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)

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Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 1
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 2
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 3
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 4
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 5
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 1
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 2
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 3
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 4
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 5
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
6 380 руб.  11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596510
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Размеры в упаковке, см
40х35х17
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)

Серия InWin CK709BL специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Описание
Серия InWin CK709BL специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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