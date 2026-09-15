Top.Mail.Ru
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 1
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 2
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 3
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 4
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 5
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 6
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 7
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 8
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 1
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 2
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 3
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 4
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 5
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 6
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 7
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 8
  • Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
7 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x368x335
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х22
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)

Корпус Powerman EL501BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В верхней части корпуса размещен блок питания TFX мощностью 300 Вт. В корпусе Powerman EL501BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 92 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.

Отзывы о товаре Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x368x335
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Powerman EL501BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В верхней части корпуса размещен блок питания TFX мощностью 300 Вт. В корпусе Powerman EL501BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 92 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524) - по цене 7200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...