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Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01)

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Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625751
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204x446x439
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
380
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х49х26
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01)

Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition [CA-1K8-00M1WN-01] имеет эффектную боковую панель из закаленного стекла. Блок питания (который не входит в комплект и выбирается пользователем самостоятельно) размещается в специальном отсеке. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые системные платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вы сможете собрать производительный компьютер, в том числе – игровой. Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition [CA-1K8-00M1WN-01] обладает эффективной системой охлаждения, представленной четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами, которые управляются посредством предустановленного блока управления. Есть возможность монтажа СВО. Модель имеет типовой набор USB-портов и аудиоразъемов. Внешний вид компьютера будет украшать эффектная подсветка. Габаритные размеры корпуса – 439x204x446 мм. Масса модели – 5.5 кг. Цвет корпуса классический – черный.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204x446x439
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
380
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition [CA-1K8-00M1WN-01] имеет эффектную боковую панель из закаленного стекла. Блок питания (который не входит в комплект и выбирается пользователем самостоятельно) размещается в специальном отсеке. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые системные платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вы сможете собрать производительный компьютер, в том числе – игровой. Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition [CA-1K8-00M1WN-01] обладает эффективной системой охлаждения, представленной четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами, которые управляются посредством предустановленного блока управления. Есть возможность монтажа СВО. Модель имеет типовой набор USB-портов и аудиоразъемов. Внешний вид компьютера будет украшать эффектная подсветка. Габаритные размеры корпуса – 439x204x446 мм. Масса модели – 5.5 кг. Цвет корпуса классический – черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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