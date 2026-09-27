Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake V200 Black (CA-1K8-00M1WN-01)
Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition [CA-1K8-00M1WN-01] имеет эффектную боковую панель из закаленного стекла. Блок питания (который не входит в комплект и выбирается пользователем самостоятельно) размещается в специальном отсеке. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые системные платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вы сможете собрать производительный компьютер, в том числе – игровой. Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition [CA-1K8-00M1WN-01] обладает эффективной системой охлаждения, представленной четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами, которые управляются посредством предустановленного блока управления. Есть возможность монтажа СВО. Модель имеет типовой набор USB-портов и аудиоразъемов. Внешний вид компьютера будет украшать эффектная подсветка. Габаритные размеры корпуса – 439x204x446 мм. Масса модели – 5.5 кг. Цвет корпуса классический – черный.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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