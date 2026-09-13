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Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK

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Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 4
Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 5
Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714841
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 498 x 473 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, 1x USB Type C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х38
Вес, кг.
11

Описание товара Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK

Корпус BLOODY от компании A4Tech — это стильное и функциональное решение для создания мощной компьютерной системы. Он выполнен в формате Midi-Tower с продуманным дизайном в классическом черном цвете и может похвастаться боковым окном, которое позволяет заглянуть внутрь и оценить работу вашего оборудования. Корпус поддерживает материнские платы форматов ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для сборки различных конфигураций. Он изготовлен из прочной стали, обеспечивая долговечность и надежную защиту компонентов. В комплекте идут встроенные вентиляторы: один на 140 мм и три на 120 мм, которые поддерживают оптимальную температуру внутри корпуса, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высокой загрузке системы. Корпус способен разместить кулер процессора высотой до 165 мм, а также видео карту длиной до 390 мм, что позволяет установить достаточно мощные компоненты для игрорайных или профессиональных систем. Среди особенностей можно отметить верхнее расположение блока питания, которое помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри корпуса. Также присутствуют 7 слотов расширения и достаточное количество отсеков для хранения данных: два внутренних отсека на 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма. Вес одной только конструкции составляет 8,54 кг, что свидетельствует о ее надежности и устойчивости. Корпус BLOODY, относящийся к категории комплектующих, предназначен для тех, кто ценит высокое качество и практичность в сочетании с современным дизайном.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 498 x 473 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 3.5 мм комбинированный наушники/микрофон, 1x USB Type C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY от компании A4Tech — это стильное и функциональное решение для создания мощной компьютерной системы. Он выполнен в формате Midi-Tower с продуманным дизайном в классическом черном цвете и может похвастаться боковым окном, которое позволяет заглянуть внутрь и оценить работу вашего оборудования. Корпус поддерживает материнские платы форматов ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для сборки различных конфигураций. Он изготовлен из прочной стали, обеспечивая долговечность и надежную защиту компонентов. В комплекте идут встроенные вентиляторы: один на 140 мм и три на 120 мм, которые поддерживают оптимальную температуру внутри корпуса, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высокой загрузке системы. Корпус способен разместить кулер процессора высотой до 165 мм, а также видео карту длиной до 390 мм, что позволяет установить достаточно мощные компоненты для игрорайных или профессиональных систем. Среди особенностей можно отметить верхнее расположение блока питания, которое помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри корпуса. Также присутствуют 7 слотов расширения и достаточное количество отсеков для хранения данных: два внутренних отсека на 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма. Вес одной только конструкции составляет 8,54 кг, что свидетельствует о ее надежности и устойчивости. Корпус BLOODY, относящийся к категории комплектующих, предназначен для тех, кто ценит высокое качество и практичность в сочетании с современным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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