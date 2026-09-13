Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK
Корпус BLOODY от компании A4Tech — это стильное и функциональное решение для создания мощной компьютерной системы. Он выполнен в формате Midi-Tower с продуманным дизайном в классическом черном цвете и может похвастаться боковым окном, которое позволяет заглянуть внутрь и оценить работу вашего оборудования. Корпус поддерживает материнские платы форматов ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для сборки различных конфигураций. Он изготовлен из прочной стали, обеспечивая долговечность и надежную защиту компонентов. В комплекте идут встроенные вентиляторы: один на 140 мм и три на 120 мм, которые поддерживают оптимальную температуру внутри корпуса, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высокой загрузке системы. Корпус способен разместить кулер процессора высотой до 165 мм, а также видео карту длиной до 390 мм, что позволяет установить достаточно мощные компоненты для игрорайных или профессиональных систем. Среди особенностей можно отметить верхнее расположение блока питания, которое помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри корпуса. Также присутствуют 7 слотов расширения и достаточное количество отсеков для хранения данных: два внутренних отсека на 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма. Вес одной только конструкции составляет 8,54 кг, что свидетельствует о ее надежности и устойчивости. Корпус BLOODY, относящийся к категории комплектующих, предназначен для тех, кто ценит высокое качество и практичность в сочетании с современным дизайном.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитКорпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
-
В наличииЦена 14 420 руб. 21 770 руб.3605 руб. в СплитКорпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC109 черный без БП BD-CC109-BK