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Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)

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Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 1
Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 2
Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 3
Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 4
Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 1
  • Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 2
  • Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 3
  • Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 4
  • Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714939
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 х 490 х 430 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х53х29
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)

Корпус MONTECH — это современное и стильное решение для вашего компьютера, идеально подходящее для энтузиастов и геймеров. Выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус имеет типоразмер Midi-Tower и предлагает множество возможностей для персонализации и эффективного охлаждения. Сложите свою систему с легкостью благодаря совместимости с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, обеспечивающих гибкость при установке дополнительных карт. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет использовать мощные графические решения для любых задач. Корпус оснащен стильной ARGB подсветкой, которая добавляет визуальную привлекательность и позволяет настроить цветовую схему в соответствии с вашим стилем. Продуманное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобному управлению кабелями. Хранение данных обеспечивается тремя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, предоставляя достаточно места для установки SSD и HDD. Встроенная система охлаждения представлена двумя вентиляторами по 120 мм и одним 120 мм, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Все эти характеристики делают корпус MONTECH отличным выбором для построения надежной и мощной системы. С весом всего 7 кг, он легко устанавливается и транспортируется. Выбирая этот корпус, вы получаете надежный компонент с современным дизайном и высоким уровнем функциональности.

Отзывы о товаре Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 х 490 х 430 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH — это современное и стильное решение для вашего компьютера, идеально подходящее для энтузиастов и геймеров. Выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус имеет типоразмер Midi-Tower и предлагает множество возможностей для персонализации и эффективного охлаждения. Сложите свою систему с легкостью благодаря совместимости с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, обеспечивающих гибкость при установке дополнительных карт. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет использовать мощные графические решения для любых задач. Корпус оснащен стильной ARGB подсветкой, которая добавляет визуальную привлекательность и позволяет настроить цветовую схему в соответствии с вашим стилем. Продуманное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобному управлению кабелями. Хранение данных обеспечивается тремя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, предоставляя достаточно места для установки SSD и HDD. Встроенная система охлаждения представлена двумя вентиляторами по 120 мм и одним 120 мм, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Все эти характеристики делают корпус MONTECH отличным выбором для построения надежной и мощной системы. С весом всего 7 кг, он легко устанавливается и транспортируется. Выбирая этот корпус, вы получаете надежный компонент с современным дизайном и высоким уровнем функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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