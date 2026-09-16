Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
Корпус MONTECH — это современное и стильное решение для вашего компьютера, идеально подходящее для энтузиастов и геймеров. Выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус имеет типоразмер Midi-Tower и предлагает множество возможностей для персонализации и эффективного охлаждения. Сложите свою систему с легкостью благодаря совместимости с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, обеспечивающих гибкость при установке дополнительных карт. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет использовать мощные графические решения для любых задач. Корпус оснащен стильной ARGB подсветкой, которая добавляет визуальную привлекательность и позволяет настроить цветовую схему в соответствии с вашим стилем. Продуманное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобному управлению кабелями. Хранение данных обеспечивается тремя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, предоставляя достаточно места для установки SSD и HDD. Встроенная система охлаждения представлена двумя вентиляторами по 120 мм и одним 120 мм, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Все эти характеристики делают корпус MONTECH отличным выбором для построения надежной и мощной системы. С весом всего 7 кг, он легко устанавливается и транспортируется. Выбирая этот корпус, вы получаете надежный компонент с современным дизайном и высоким уровнем функциональности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитКорпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 540 руб.2135 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 130 руб.2283 руб. в СплитКорпус Deepcool CK560 черный (R-CK560-BKAAE4-G-1)
-
В наличииЦена 9 180 руб.2295 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
Отзывы о товаре Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)