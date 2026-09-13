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Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW

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Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 3
Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 4
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Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 6
Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 7
Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 8
Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 4
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 5
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 6
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 7
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 8
  • Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718882
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 482 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х28
Вес, кг.
6.08

Описание товара Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW

Корпус XPG VALOR AIR PLUS для ПК средней высоты предлагает надёжную платформу для будущих обновлений, вмещающую компоненты среднего и высокого класса, в том числе большинство графических процессоров серии RTX 40. Магнитная передняя панель с высоким воздухообменом повышает визуальную привлекательность, особенно в сочетании с вентиляторами ARGB, и обеспечивает превосходную вентиляцию. Благодаря 4 предустановленным 120-миллиметровым вентиляторам ARGB, входящим в комплект некоторых моделей, обеспечивается оптимальная производительность охлаждения. XPG VALOR AIR PLUS поставляется с магнитной передней панелью с высоким потоком воздуха, которая обеспечивает лучшую вентиляцию вашей системы и эффективный приток воздуха для охлаждения внутренних компонентов. XPG VALOR AIR PLUS поддерживает до 6 120-миллиметровых вентиляторов. Некоторые модели поставляются с 4 предустановленными ARGB-вентиляторами: 3 спереди и 1 сзади. Вы можете настроить подсветку с помощью программного обеспечения для материнской платы или программного обеспечения для управления экосистемой XPG PRIME. Легко снимаемая магнитная передняя панель также позволяет очищать входящий в комплект пылевой фильтр для поддержания оптимального воздушного потока и предотвращения попадания пыли в корпус. XPG VALOR AIR PLUS поддерживает материнские платы mini-ITX, micro-ATX и ATX, предлагая универсальные варианты сборки как для игровых ПК начального уровня, так и для высокопроизводительных игровых ПК.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 482 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG VALOR AIR PLUS для ПК средней высоты предлагает надёжную платформу для будущих обновлений, вмещающую компоненты среднего и высокого класса, в том числе большинство графических процессоров серии RTX 40. Магнитная передняя панель с высоким воздухообменом повышает визуальную привлекательность, особенно в сочетании с вентиляторами ARGB, и обеспечивает превосходную вентиляцию. Благодаря 4 предустановленным 120-миллиметровым вентиляторам ARGB, входящим в комплект некоторых моделей, обеспечивается оптимальная производительность охлаждения. XPG VALOR AIR PLUS поставляется с магнитной передней панелью с высоким потоком воздуха, которая обеспечивает лучшую вентиляцию вашей системы и эффективный приток воздуха для охлаждения внутренних компонентов. XPG VALOR AIR PLUS поддерживает до 6 120-миллиметровых вентиляторов. Некоторые модели поставляются с 4 предустановленными ARGB-вентиляторами: 3 спереди и 1 сзади. Вы можете настроить подсветку с помощью программного обеспечения для материнской платы или программного обеспечения для управления экосистемой XPG PRIME. Легко снимаемая магнитная передняя панель также позволяет очищать входящий в комплект пылевой фильтр для поддержания оптимального воздушного потока и предотвращения попадания пыли в корпус. XPG VALOR AIR PLUS поддерживает материнские платы mini-ITX, micro-ATX и ATX, предлагая универсальные варианты сборки как для игровых ПК начального уровня, так и для высокопроизводительных игровых ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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