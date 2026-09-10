Корпус Zalman M2 Mini Grey
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman M2 Mini Grey
Корпус ZALMAN M2 mini обеспечивает высокую функциональность при компактном размере. Модель выполнена в форм-факторе Mini-ITX и поддерживает блоки питания типа SFX. Основа корпуса выполнена из стали толщиной 1 мм, передняя и верхняя панели покрыты слоем шлифованного алюминия темно-серого цвета. Резка с применением ЧПУ и скругленные кромки обеспечивают безопасное использование и премиальный внешний вид. Прозрачные боковые панели изготовлены из прочного оргстекла (акрила). Отверстия со всех сторон корпуса обеспечивают оптимальный поток воздуха, а противоскользящие ножки добавляют устойчивости. Корпус ZALMAN M2 mini предусматривает возможность установки карт расширения и накопителей 2.5’’. Стандартная комплектация включает кабель Pcie 3.0 Riser с удерживающим зажимом для надежной фиксации видеокарты. Для удобства пользователя на фронтальной панели кроме кнопки включения расположены интерфейсы USB-A и Type-C.
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Теги товара: 1x 80 мм, USB 3.0, USB Type-C, Верхнее, Компактный корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 80 мм, USB 3.0, USB Type-C, Верхнее, Компактный корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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