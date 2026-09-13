Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9)
Корпус MSI — это стильное и функциональное решение для вашей игровой системы. Выполненный в элегантном черном цвете, он сочетает в себе высококачественные материалы, включая пластик, сталь и закаленное стекло, которое придает устройству современный и утонченный вид. Корпус формата Midi-Tower совместим с форм-факторами материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет гибко подбирать компоненты для вашей системы. Для эффективного охлаждения компонентов предусмотрены четыре встроенных вентилятора размером 120 мм, а поддержка ARGB-подсветки добавляет возможность настроить уникальный световой стиль, который подойдет вашему вкусу. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 390 мм, а также процессорные кулеры высотой до 160 мм, обеспечивая необходимую свободу выбора комплектующих. Корпус также предлагает удобство в организации хранения данных с тремя внутренними отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и двумя отсеками для накопителей формата 3,5 дюйма. Благодаря семи слотам расширения, вы сможете без труда улучшать и расширять свою систему по мере необходимости. Блок питания устанавливается внизу, что способствует более рациональному использованию внутреннего пространства и улучшает циркуляцию воздуха. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет любоваться внутренней архитектурой сборки и эстетически радует глаз. Корпус от MSI является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью, эстетикой и функциональностью.
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