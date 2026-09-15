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Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный

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Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный - фото 1
Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный - фото 2
Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный - фото 1
  • Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный - фото 2
  • Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 530 руб.  5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655904
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
418?141?365 мм
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Расположение вентиляторов: спереди-3x120 мм ,сзади-1x120
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 4шт, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х22
Вес, кг.
3.72

Описание товара Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный

Корпус HAFF в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный корпус из пластика, стекла и стали выглядит универсально и легко впишется в рабочее или домашнее пространство. Модель весит всего 3,1 кг, поэтому её удобно разместить и переместить. Предусмотрено 4 слота расширения, а максимальная длина видеокарты составляет 220 мм — подходящий вариант для компактной конфигурации. Высота процессорного кулера ограничена 80 мм. Для накопителей доступны по одному внутреннему отсеку формата 2,5 и 3,5 дюйма. Встроенный вентилятор 80 мм уже предусмотрен, а верхнее расположение блока питания помогает рационально организовать внутреннее пространство корпуса.

Отзывы о товаре Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
418?141?365 мм
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Расположение вентиляторов: спереди-3x120 мм ,сзади-1x120
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 4шт, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HAFF в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный корпус из пластика, стекла и стали выглядит универсально и легко впишется в рабочее или домашнее пространство. Модель весит всего 3,1 кг, поэтому её удобно разместить и переместить. Предусмотрено 4 слота расширения, а максимальная длина видеокарты составляет 220 мм — подходящий вариант для компактной конфигурации. Высота процессорного кулера ограничена 80 мм. Для накопителей доступны по одному внутреннему отсеку формата 2,5 и 3,5 дюйма. Встроенный вентилятор 80 мм уже предусмотрен, а верхнее расположение блока питания помогает рационально организовать внутреннее пространство корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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