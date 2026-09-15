Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный
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Характеристики
Описание товара Корпус HAFF Fancy mATX без БП черный
Корпус HAFF в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный корпус из пластика, стекла и стали выглядит универсально и легко впишется в рабочее или домашнее пространство. Модель весит всего 3,1 кг, поэтому её удобно разместить и переместить. Предусмотрено 4 слота расширения, а максимальная длина видеокарты составляет 220 мм — подходящий вариант для компактной конфигурации. Высота процессорного кулера ограничена 80 мм. Для накопителей доступны по одному внутреннему отсеку формата 2,5 и 3,5 дюйма. Встроенный вентилятор 80 мм уже предусмотрен, а верхнее расположение блока питания помогает рационально организовать внутреннее пространство корпуса.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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