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Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный

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Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 1
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 2
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 3
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 4
Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 1
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 2
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 3
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 4
  • Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714858
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х29
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный

Корпус Deepcool представляет собой современное и стильное решение для сборки вашего персонального компьютера. Этот корпус типа Midi-Tower выполнен в элегантном черном цвете и поддерживает установку материнских плат формата ATX. Изготовленный из сочетания пластика, стали и стекла, он обеспечивает прочность и долговечность в использовании. Корпус весит 5,7 кг и оснащён боковой стеклянной панелью, которая позволяет вам любоваться внутренним содержимым вашего ПК. Подсветка ARGB добавит изящества и персонализации вашему компьютеру, обеспечивая возможность настройки цветов. Deepcool допускает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 370 мм, что делает его совместимым с большинством современных комплектующих. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения и два внутренних отсека для накопителей размером 3.5 дюйма, что открывает широкие возможности для модернизации вашей системы. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощенной организации кабелей. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предлагает все, что необходимо для создания мощной и эстетически привлекательной системы. Бренд Deepcool известен своим вниманием к качеству и функциональности, что делает этот корпус отличным выбором для любого современного пользователя.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool представляет собой современное и стильное решение для сборки вашего персонального компьютера. Этот корпус типа Midi-Tower выполнен в элегантном черном цвете и поддерживает установку материнских плат формата ATX. Изготовленный из сочетания пластика, стали и стекла, он обеспечивает прочность и долговечность в использовании. Корпус весит 5,7 кг и оснащён боковой стеклянной панелью, которая позволяет вам любоваться внутренним содержимым вашего ПК. Подсветка ARGB добавит изящества и персонализации вашему компьютеру, обеспечивая возможность настройки цветов. Deepcool допускает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 370 мм, что делает его совместимым с большинством современных комплектующих. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения и два внутренних отсека для накопителей размером 3.5 дюйма, что открывает широкие возможности для модернизации вашей системы. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощенной организации кабелей. Несмотря на отсутствие встроенного кард-ридера, корпус предлагает все, что необходимо для создания мощной и эстетически привлекательной системы. Бренд Deepcool известен своим вниманием к качеству и функциональности, что делает этот корпус отличным выбором для любого современного пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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