Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW
Корпус XPG – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютерного системного блока. Выполненный в элегантном белом цвете, он отлично впишется в любой интерьер и добавит эстетики вашему рабочему пространству. Корпус поддерживает разные форм-факторы материнских плат, такие как mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным для различных конфигураций. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие трех отсеков для 2,5-дюймовых накопителей и двух отсеков для 3,5-дюймовых, что предоставляет отличные возможности для организации хранения данных. Блок питания удобно располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшению циркуляции воздуха и снижению уровня шума. Корпус оснащен окном на боковой стенке, выполненным из высококачественного стекла, благодаря чему вы сможете любоваться внутренностями вашего ПК. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, а максимальная длина видеокарты – 305 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты без ограничений. Кроме того, корпус XPG имеет семь слотов расширения и поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, обеспечивающими превосходное охлаждение. Корпус выполнен из прочных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, что гарантирует надежность и долговечность использования. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется превосходным дизайном и вместительностью. Типоразмер Midi-Tower делает этот корпус идеальным выбором для тех, кто стремится к балансу между функциональностью и стилем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 6 180 руб. 7 650 руб.1545 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитКорпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW