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Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный

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Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 1
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 2
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 3
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 4
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 5
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 6
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 7
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 8
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 9
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 10
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 11
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 12
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 13
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 14
Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 1
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 2
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 3
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 4
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 5
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 6
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 7
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 8
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 9
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 10
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 11
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 12
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 13
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 14
  • Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714856
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х30
Вес, кг.
8.8

Описание товара Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный

Chieftec GM-30B-TG-OP — это компактный корпус Midi-Tower, который сочетает в себе стиль и функциональность. Он подойдет как для игровых, так и для офисных систем, обеспечивая надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Несмотря на небольшие размеры, внутри достаточно места для установки материнской платы, видеокарты, накопителей и системы охлаждения. Корпус поддерживает установку 2.5" и 3.5" накопителей, что позволяет легко расширить объем памяти. Также предусмотрено 6 слотов расширения для добавления дополнительных устройств, таких как звуковые карты или сетевые адаптеры. Особенность корпуса — боковая панель из закаленного стекла, которая не только придает системе стильный вид, но и позволяет следить за состоянием компонентов и температурой. Блок питания размещается в нижней части, что улучшает циркуляцию воздуха и охлаждение, что особенно важно для игровых сборок.

Отзывы о товаре Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Chieftec GM-30B-TG-OP — это компактный корпус Midi-Tower, который сочетает в себе стиль и функциональность. Он подойдет как для игровых, так и для офисных систем, обеспечивая надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Несмотря на небольшие размеры, внутри достаточно места для установки материнской платы, видеокарты, накопителей и системы охлаждения. Корпус поддерживает установку 2.5" и 3.5" накопителей, что позволяет легко расширить объем памяти. Также предусмотрено 6 слотов расширения для добавления дополнительных устройств, таких как звуковые карты или сетевые адаптеры. Особенность корпуса — боковая панель из закаленного стекла, которая не только придает системе стильный вид, но и позволяет следить за состоянием компонентов и температурой. Блок питания размещается в нижней части, что улучшает циркуляцию воздуха и охлаждение, что особенно важно для игровых сборок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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