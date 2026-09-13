Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Chieftec Visio (GM-30B-TG-OP) черный
Chieftec GM-30B-TG-OP — это компактный корпус Midi-Tower, который сочетает в себе стиль и функциональность. Он подойдет как для игровых, так и для офисных систем, обеспечивая надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Несмотря на небольшие размеры, внутри достаточно места для установки материнской платы, видеокарты, накопителей и системы охлаждения. Корпус поддерживает установку 2.5" и 3.5" накопителей, что позволяет легко расширить объем памяти. Также предусмотрено 6 слотов расширения для добавления дополнительных устройств, таких как звуковые карты или сетевые адаптеры. Особенность корпуса — боковая панель из закаленного стекла, которая не только придает системе стильный вид, но и позволяет следить за состоянием компонентов и температурой. Блок питания размещается в нижней части, что улучшает циркуляцию воздуха и охлаждение, что особенно важно для игровых сборок.
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Теги товара: 2x 120 мм, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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