Корпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
Соответствующий типоразмеру SFF корпус Thermaltake The Tower 100 подходит для сборки ультракомпактного компьютера, в том числе игрового. Модель отличается эффектным дизайном. Особенности внешнего вида корпуса – 3 окна из закаленного стекла и необычная форма. Удобство подключения аудиоустройств и USB-оборудования обеспечивает панель ввода/вывода, размещенная сверху. Обилие перфорированных элементов гарантирует высокое качество отвода тепла. Корпус Thermaltake The Tower 100 рассчитан на установку материнской платы форм-фактора Mini-ITX. Допускается монтаж системы жидкостного охлаждения. Корпус совместим с видеокартами, длина которых может достигать 330 мм. Высота процессорного кулера ограничена значительными 190 мм. Блок питания не входит в комплектацию модели. Вам потребуется БП форм-фактора ATX, длина которого не превышает 180 мм. Два комплектных 120-миллиметровых вентилятора могут быть заменены вентиляторами типоразмера 140 мм.
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