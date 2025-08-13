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Корпус MidiTower Zalman Z10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MidiTower Zalman Z10

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Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 2
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 3
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 4
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 5
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 6
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 7
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 8
Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 1
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 2
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 3
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 4
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 5
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 6
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 7
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 8
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 548972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус MidiTower Zalman Z10
7 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9.3

Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z10

Черный корпус ZALMAN Z10 [Z10] создан для того, чтобы стать основой производительной «машины». Его сдержанный дизайн будет по достоинству оценен теми, кто выбирает лаконичные детали, не отвлекающие от работы. Фронтальная панель объединила металлическую сетку и пластик. Внутри корпуса найдется место для материнской платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 39.5 см. В комплекте поставки предусмотрено сразу 4 вентилятора: три из них обладают диаметром 14 см, и один – 12 см. Это освобождает вас от необходимости беспокоиться о своевременном охлаждении компонентов системы. Панель включения и выключения располагается сверху. Также предусмотрены всевозможные разъемы и порты для подключения сторонней техники и периферийных устройств к корпусу ZALMAN Z10 [Z10].

Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z10

Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус огонь. Долго думал какой взять, остановился на этом. Качественный, красивый корпус.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус конечно красивый, качество сборки хорошее, увесистый. Места много. К сожалению комп еще в сборке так и не полюбовался еще, убрал пока в коробку, чтобы не пылился. Не жалею что купил Upd: корпус норм, только штатные винты очень кряхтят, шумят и т.д. Имейте это ввиду



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
4
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус ZALMAN Z10 [Z10] создан для того, чтобы стать основой производительной «машины». Его сдержанный дизайн будет по достоинству оценен теми, кто выбирает лаконичные детали, не отвлекающие от работы. Фронтальная панель объединила металлическую сетку и пластик. Внутри корпуса найдется место для материнской платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 39.5 см. В комплекте поставки предусмотрено сразу 4 вентилятора: три из них обладают диаметром 14 см, и один – 12 см. Это освобождает вас от необходимости беспокоиться о своевременном охлаждении компонентов системы. Панель включения и выключения располагается сверху. Также предусмотрены всевозможные разъемы и порты для подключения сторонней техники и периферийных устройств к корпусу ZALMAN Z10 [Z10].
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус огонь. Долго думал какой взять, остановился на этом. Качественный, красивый корпус.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус конечно красивый, качество сборки хорошее, увесистый. Места много. К сожалению комп еще в сборке так и не полюбовался еще, убрал пока в коробку, чтобы не пылился. Не жалею что купил Upd: корпус норм, только штатные винты очень кряхтят, шумят и т.д. Имейте это ввиду


Корпус MidiTower Zalman Z10 - по цене 7540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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