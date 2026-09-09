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Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black

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Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 1
Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 2
Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 3
Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 4
Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 1
  • Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 2
  • Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 3
  • Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 4
  • Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288877
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x335x397
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
253
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x4
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х41х15
Вес, кг.
5.37

Описание товара Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black

Корпус InWin CE052S [6119246] – отличный выбор для корпоративных пользователей. Применение устройству ничто не мешает найти и дома. Корпус, имеющий габаритные размеры 397x95x335 мм, подходит для сборки компактных, но обладающих высоким уровнем функциональных возможностей компьютеров. Возможно использование материнских плат Flex-ATX и Micro-ATX. Модель оборудована 300-ваттным блоком питания форм-фактора TFX. Длина и высота корпуса равны 397 и 335 мм соответственно. Количество слотов расширения – 4. Корпус InWin CE052S [6119246] оснащен 92-миллиметровым вентилятором. Установка дополнительных устройств теплоотвода не допускается. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – 253 мм. Высота кулера процессора не может превышать 80 мм. В комплектацию корпуса входят спикер, документация, кабель питания и набор крепежных винтов. Упаковка модели – коробка из плотного картона.

Отзывы о товаре Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x335x397
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
253
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x4
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin CE052S [6119246] – отличный выбор для корпоративных пользователей. Применение устройству ничто не мешает найти и дома. Корпус, имеющий габаритные размеры 397x95x335 мм, подходит для сборки компактных, но обладающих высоким уровнем функциональных возможностей компьютеров. Возможно использование материнских плат Flex-ATX и Micro-ATX. Модель оборудована 300-ваттным блоком питания форм-фактора TFX. Длина и высота корпуса равны 397 и 335 мм соответственно. Количество слотов расширения – 4. Корпус InWin CE052S [6119246] оснащен 92-миллиметровым вентилятором. Установка дополнительных устройств теплоотвода не допускается. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – 253 мм. Высота кулера процессора не может превышать 80 мм. В комплектацию корпуса входят спикер, документация, кабель питания и набор крепежных винтов. Упаковка модели – коробка из плотного картона.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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