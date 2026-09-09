Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус InWin CE052S 300W (6119246) Black
Корпус InWin CE052S [6119246] – отличный выбор для корпоративных пользователей. Применение устройству ничто не мешает найти и дома. Корпус, имеющий габаритные размеры 397x95x335 мм, подходит для сборки компактных, но обладающих высоким уровнем функциональных возможностей компьютеров. Возможно использование материнских плат Flex-ATX и Micro-ATX. Модель оборудована 300-ваттным блоком питания форм-фактора TFX. Длина и высота корпуса равны 397 и 335 мм соответственно. Количество слотов расширения – 4. Корпус InWin CE052S [6119246] оснащен 92-миллиметровым вентилятором. Установка дополнительных устройств теплоотвода не допускается. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – 253 мм. Высота кулера процессора не может превышать 80 мм. В комплектацию корпуса входят спикер, документация, кабель питания и набор крепежных винтов. Упаковка модели – коробка из плотного картона.
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Теги товара: 1x 92 мм, Нет, Нижнее, С вентилятором
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