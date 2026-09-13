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Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256)

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Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 1
Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 2
Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 3
Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 4
Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 5
Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 1
  • Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 2
  • Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 3
  • Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 4
  • Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 5
  • Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718875
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 455 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х34
Вес, кг.
11.38

Описание товара Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256)

Внутренняя компоновка продумана до мелочей. Корпус поддерживает все популярные форм-факторы материнских плат: от компактного Mini-ITX до полноразмерной E-ATX. Блок питания стандарта ATX располагается в нижней части, что оптимизирует баланс и распределение веса. Для установки компонентов предусмотрено девять слотов расширения. Вы можете разместить видеокарту длиной до 360 миллиметров, а также процессорный кулер высотой до 175 миллиметров. Уникальной чертой является возможность как классического, так и вертикального крепления видеокарты, что не только улучшает внешний вид, но и способствует более эффективному охлаждению.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 455 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренняя компоновка продумана до мелочей. Корпус поддерживает все популярные форм-факторы материнских плат: от компактного Mini-ITX до полноразмерной E-ATX. Блок питания стандарта ATX располагается в нижней части, что оптимизирует баланс и распределение веса. Для установки компонентов предусмотрено девять слотов расширения. Вы можете разместить видеокарту длиной до 360 миллиметров, а также процессорный кулер высотой до 175 миллиметров. Уникальной чертой является возможность как классического, так и вертикального крепления видеокарты, что не только улучшает внешний вид, но и способствует более эффективному охлаждению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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