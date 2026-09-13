Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256)
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Характеристики
Описание товара Корпус Alseye Ai Pro-200B (AS.07.0256)
Внутренняя компоновка продумана до мелочей. Корпус поддерживает все популярные форм-факторы материнских плат: от компактного Mini-ITX до полноразмерной E-ATX. Блок питания стандарта ATX располагается в нижней части, что оптимизирует баланс и распределение веса. Для установки компонентов предусмотрено девять слотов расширения. Вы можете разместить видеокарту длиной до 360 миллиметров, а также процессорный кулер высотой до 175 миллиметров. Уникальной чертой является возможность как классического, так и вертикального крепления видеокарты, что не только улучшает внешний вид, но и способствует более эффективному охлаждению.
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