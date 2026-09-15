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Корпус Zalman Z10 DUO White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman Z10 DUO White

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Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 1
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 2
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 3
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 4
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 5
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 6
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 7
Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 1
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 2
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 3
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 4
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 5
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 6
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 7
  • Корпус Zalman Z10 DUO White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Zalman Z10 DUO White
8 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
10.3

Описание товара Корпус Zalman Z10 DUO White

Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.

Отзывы о товаре Корпус Zalman Z10 DUO White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Zalman Z10 DUO White - по цене 8870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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