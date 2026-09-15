Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO
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Характеристики
Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO
Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.
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