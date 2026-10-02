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Корпус InWin TS-4U (6141299) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус InWin TS-4U (6141299)

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Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 1
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 2
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 3
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 4
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 5
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 6
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 7
Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 1
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 2
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 3
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 4
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 5
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 6
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 7
  • Корпус InWin TS-4U (6141299) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус InWin TS-4U (6141299)
8 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177x482x502
Макс. высота процессорного кулера
125
Максимальная длина видеокарты
275
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
4U
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х53х25
Вес, кг.
20

Описание товара Корпус InWin TS-4U (6141299)

Серверный корпус Powerman [TS-4U] предназначен для сборки производительной системы под задачи малого и среднего бизнеса, а также отдельных IT-отделов крупных предприятий. Модель выполнена в форм-факторе 4U. За счет этого корпус отличается просторным внутренним пространством, которое поддерживает материнские платы типоразмера Standard-ATX, а также допускает использование до 8 накопителей формата 3.5 и до 10 устройств формата 5.25. Для охлаждения компонентов могут использоваться вентиляторы размером до 120 мм, а для их защиты от пыли – специальные комплектные фильтры. Корпус сервера Powerman [TS-4U] изготовлен с применением высококачественной стали, за счет чего отличается большим запасом прочности и надежности. Кроме того, модель обладает полностью разборной конструкцией, что обеспечивает простую и удобную сборку системы. За счет своих размеров корпус может монтироваться в стойки для оборудования. Для защиты сервера от несанкционированного доступа на лицевой панели предусмотрена дверь с механическим замком. В качестве источника питания используется встраиваемый блок питания. Поставка корпуса осуществляется в фирменном боксе с набором кабелей.



Теги товара: Нет, USB 3.0, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус InWin TS-4U (6141299)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177x482x502
Макс. высота процессорного кулера
125
Максимальная длина видеокарты
275
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
4U
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный корпус Powerman [TS-4U] предназначен для сборки производительной системы под задачи малого и среднего бизнеса, а также отдельных IT-отделов крупных предприятий. Модель выполнена в форм-факторе 4U. За счет этого корпус отличается просторным внутренним пространством, которое поддерживает материнские платы типоразмера Standard-ATX, а также допускает использование до 8 накопителей формата 3.5 и до 10 устройств формата 5.25. Для охлаждения компонентов могут использоваться вентиляторы размером до 120 мм, а для их защиты от пыли – специальные комплектные фильтры. Корпус сервера Powerman [TS-4U] изготовлен с применением высококачественной стали, за счет чего отличается большим запасом прочности и надежности. Кроме того, модель обладает полностью разборной конструкцией, что обеспечивает простую и удобную сборку системы. За счет своих размеров корпус может монтироваться в стойки для оборудования. Для защиты сервера от несанкционированного доступа на лицевой панели предусмотрена дверь с механическим замком. В качестве источника питания используется встраиваемый блок питания. Поставка корпуса осуществляется в фирменном боксе с набором кабелей.


Теги товара: Нет, USB 3.0, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус InWin TS-4U (6141299) - по цене 8540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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