Корпус InWin TS-4U (6141299)
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Характеристики
Описание товара Корпус InWin TS-4U (6141299)
Серверный корпус Powerman [TS-4U] предназначен для сборки производительной системы под задачи малого и среднего бизнеса, а также отдельных IT-отделов крупных предприятий. Модель выполнена в форм-факторе 4U. За счет этого корпус отличается просторным внутренним пространством, которое поддерживает материнские платы типоразмера Standard-ATX, а также допускает использование до 8 накопителей формата 3.5 и до 10 устройств формата 5.25. Для охлаждения компонентов могут использоваться вентиляторы размером до 120 мм, а для их защиты от пыли – специальные комплектные фильтры. Корпус сервера Powerman [TS-4U] изготовлен с применением высококачественной стали, за счет чего отличается большим запасом прочности и надежности. Кроме того, модель обладает полностью разборной конструкцией, что обеспечивает простую и удобную сборку системы. За счет своих размеров корпус может монтироваться в стойки для оборудования. Для защиты сервера от несанкционированного доступа на лицевой панели предусмотрена дверь с механическим замком. В качестве источника питания используется встраиваемый блок питания. Поставка корпуса осуществляется в фирменном боксе с набором кабелей.
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