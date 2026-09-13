Корпус Zalman P40 Prism Plus White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P40 Prism Plus White
Корпус Zalman — это элегантное и функциональное решение для современного геймерского или рабочей станции. С первым взглядом на этот корпус, привлекает внимание его стильный белый цвет и изящное боковое окно из закаленного стекла, которое позволяет продемонстрировать внутренние компоненты вашей системы. Продуманная конструкция корпуса включает использование различных материалов: пластика, стекла и металла, которые обеспечивают как долговечность, так и эстетическую привлекательность. Zalman предлагает поддержание оптимального температурного режима с помощью трёх предустановленных вентиляторов 120 мм и дополнительной возможности установки дополнительных охлаждений для вашего оборудования. Для пользователей, предпочитающих работать со световыми эффектами, корпус снабжен современным ARGB-подсветкой, которая позволяет настроить уникальные визуальные эффекты. Zalman поддерживает все распространенные форм-факторы материнских плат, такие как mini-ITX, ATX и mATX, и предоставляет семь слотов расширения для будущих апгрейдов. При его габаритах вы легко установите процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 420 мм. Блок питания размещается в нижней часть корпуса, что способствует улучшению общего воздушного потока и упрощению кабельного менеджмента. При весе 8,9 кг, Zalman стоит на уровне лучших представителей типа Midi-Tower, предлагая идеальный баланс между вместительностью и компактностью. Это выбор для тех, кто ценит надежность, стиль и функциональность.
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Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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