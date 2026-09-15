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Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black

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Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 1
Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 2
Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 3
Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 4
Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 5
Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 1
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 2
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 3
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 4
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 5
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576843
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
530x255x565
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
458
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм или 2x140 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х60х33
Вес, кг.
24.9

Описание товара Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black

Корпус Thermaltake Core P6 TG [CA-1V2-00M1WN-00] гарантирует возможность создания игрового или универсального компьютера, уровень производительности которого может быть насколько угодно высоким. Модель, соответствующая типоразмеру Mid-Tower, обладает внушительными габаритными размерами. Длина, ширина и высота корпуса равны 530, 255 и 565 мм соответственно. Главная особенность устройства – возможность трансформации. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Есть и третья панель из стекла – боковая. Отдельного внимания заслуживает совместимость корпуса с креплениями VESA 75x75, 100x100 и 200x100. Собранный компьютер ничто не помешает разместить на стене. Корпус Thermaltake Core P6 TG [CA-1V2-00M1WN-00] совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Длина совместимых видеоадаптеров может достигать невероятных 458 мм. Впечатляет и максимально допустимая высота кулера процессора, равная 180 мм. Предельная длина блока питания – 200 мм.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Core P6 TG (CA-1V2-00M1WN-00) Black




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
530x255x565
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
458
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм или 2x140 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Core P6 TG [CA-1V2-00M1WN-00] гарантирует возможность создания игрового или универсального компьютера, уровень производительности которого может быть насколько угодно высоким. Модель, соответствующая типоразмеру Mid-Tower, обладает внушительными габаритными размерами. Длина, ширина и высота корпуса равны 530, 255 и 565 мм соответственно. Главная особенность устройства – возможность трансформации. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Есть и третья панель из стекла – боковая. Отдельного внимания заслуживает совместимость корпуса с креплениями VESA 75x75, 100x100 и 200x100. Собранный компьютер ничто не помешает разместить на стене. Корпус Thermaltake Core P6 TG [CA-1V2-00M1WN-00] совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Длина совместимых видеоадаптеров может достигать невероятных 458 мм. Впечатляет и максимально допустимая высота кулера процессора, равная 180 мм. Предельная длина блока питания – 200 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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