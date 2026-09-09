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Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022)

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Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) - фото 1
Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) - фото 2
Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) - фото 1
  • Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) - фото 2
  • Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223233
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
183x355x383
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
3.1

Описание товара Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022)

Корпус Accord ACC-B022 черного цвета относится к форм-фактору Midi-Tower и подходит для размещения материнской платы типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX. Для установки блока питания форм-фактора ATX эта модель с лаконичным дизайном предлагает расположенный вверху отсек. Корпус станет оптимальным вариантом для сборки офисного ПК или компьютера для дома, имеющего все необходимые для повседневной работы и развлечения компоненты. Для обеспечения эффективного отвода тепла от всех нагретых компонентов системного блока вы сможете оборудовать корпус Accord ACC-B022 кулерами. Он поддерживает установку одного фронтального 120-миллиметрового вентилятора и одного тылового вентилятора размером 92 мм или 80 мм. Корпус оборудован панелью с 4 портами USB 2.0, необходимыми для подключения периферийного оборудования, и микрофонным входом, выходом на наушники/колонки.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-B022 (ACC-B022)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
183x355x383
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord ACC-B022 черного цвета относится к форм-фактору Midi-Tower и подходит для размещения материнской платы типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX. Для установки блока питания форм-фактора ATX эта модель с лаконичным дизайном предлагает расположенный вверху отсек. Корпус станет оптимальным вариантом для сборки офисного ПК или компьютера для дома, имеющего все необходимые для повседневной работы и развлечения компоненты. Для обеспечения эффективного отвода тепла от всех нагретых компонентов системного блока вы сможете оборудовать корпус Accord ACC-B022 кулерами. Он поддерживает установку одного фронтального 120-миллиметрового вентилятора и одного тылового вентилятора размером 92 мм или 80 мм. Корпус оборудован панелью с 4 портами USB 2.0, необходимыми для подключения периферийного оборудования, и микрофонным входом, выходом на наушники/колонки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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