Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
В наличии
Код товара: 300976
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x354x387
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х22
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
Корпус Deepcool Wave V2 привлекает ярким дизайном. Его изготовили из 0.5-миллиметровой стали, благодаря чему он перестал бояться механических повреждений и нагрузок. Корпус совмещается с платами micro-ATX и полностью соответствует типоразмеру mini-Tower. Благодаря этому его габариты стали компактными. Deepcool Wave V2 предусматривает верхнее расположение блока питания. Корзины накопителей размещаются вдоль корпуса, что удобно и практично, а также экономит место. В конструкции присутствуют места для вентиляторов различного диаметра, порты USB 3.0 и 2.0, а также выход на наушники и микрофонный вход идентичного формата – jack 3.5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитКорпус Zalman ZM-T8 черный
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 610 руб. 3 330 руб.653 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитКорпус Ocypus Gamma C60 WH
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКорпус Chieftec Uni (UE-02B-OP)
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x354x387
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Корпус Deepcool Wave V2 привлекает ярким дизайном. Его изготовили из 0.5-миллиметровой стали, благодаря чему он перестал бояться механических повреждений и нагрузок. Корпус совмещается с платами micro-ATX и полностью соответствует типоразмеру mini-Tower. Благодаря этому его габариты стали компактными. Deepcool Wave V2 предусматривает верхнее расположение блока питания. Корзины накопителей размещаются вдоль корпуса, что удобно и практично, а также экономит место. В конструкции присутствуют места для вентиляторов различного диаметра, порты USB 3.0 и 2.0, а также выход на наушники и микрофонный вход идентичного формата – jack 3.5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2) – стоимость товара 2490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)