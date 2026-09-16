Корпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
Корпус EXEGATE в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX или mini-ITX. Чёрный стальной корпус весом 4,5 кг выглядит строго и дополнен эффектной RGB-подсветкой. Внутри предусмотрено достаточно пространства для ключевых компонентов: видеокарты длиной до 280 мм и процессорного кулера высотой до 172 мм. Для накопителей доступны один внутренний отсек 3,5? и два отсека 2,5?, а четыре слота расширения помогут гибко подобрать конфигурацию. Три встроенных вентилятора 120 мм и ещё один 120-мм вентилятор поддерживают эффективную организацию охлаждения комплектующих. Блок питания устанавливается снизу и приобретается отдельно — это позволяет выбрать модель под конкретную сборку.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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