Top.Mail.Ru
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 1
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 2
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 3
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 4
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 1
  • Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 2
  • Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 3
  • Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 4
  • Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648785
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
173x353x343
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Мощность блока питания
450
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х22
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт

Бежевый корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31 типоразмера Mini-Tower рассчитан на сборку компактного универсального компьютера. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Длина видеокарты ограничена 320 мм, а высота кулера процессора – 140 мм. Особенностью устройства является наличие блока питания с мощностью 450 Вт.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
173x353x343
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Мощность блока питания
450
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
450
Страна производитель
Китай
Описание
Бежевый корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31 типоразмера Mini-Tower рассчитан на сборку компактного универсального компьютера. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Длина видеокарты ограничена 320 мм, а высота кулера процессора – 140 мм. Особенностью устройства является наличие блока питания с мощностью 450 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...